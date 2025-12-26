Trecho da BR-412 na Paraíba passa a se chamar Rodovia Álvaro Gaudêncio Filho

Divulgação/DNIT

A BR-412, entre os municípios de Pocinhos e Monteiro, no Cariri paraibano, passa a se chamar Rodovia Álvaro Gaudêncio Filho. O nome foi oficializado em lei, sancionada pelo presidente Lula (PT), nesta terça-feira (23).

A homenagem póstuma reconhece a trajetória do ex-deputado federal paraibano Álvaro Gaudêncio Filho, falecido em 2004.

O trecho batizado tem 129 quilômetros de extensão, com início na localidade de Farinha, em Pocinhos, e término em Monteiro, importante polo do Cariri Ocidental.

A nova denominação teve origem em um projeto apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e relatado pela senadora Daniella Ribeiro (PSD).

Durante a tramitação da proposta, Veneziano destacou o perfil público do homenageado. Segundo o senador, Álvaro Gaudêncio soube representar, ao longo da carreira jurídica e política, os interesses da população paraibana, especialmente dos que enfrentavam as dificuldades históricas do interior do estado.

Álvaro Gaudêncio Filho

Natural de São João do Cariri, Álvaro Gaudêncio Filho nasceu em 8 de fevereiro de 1930. Formado em Direito, atuou como promotor de Justiça e defensor público no interior do estado antes de ingressar na vida política. Em 1964, foi eleito prefeito de Serra Branca e, posteriormente, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados em 1970, sendo reeleito por quatro mandatos consecutivos.

Álvaro Gaudêncio Filho morreu em 12 de março de 2004, em Campina Grande, vítima de um acidente vascular cerebral. Era casado com Ana Lúcia Cavalcante Gaudêncio e deixou um filho, Romero Cavalcante Gaudêncio.