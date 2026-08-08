Leo Bezerra se filia ao PSDB; Aécio Neves fala em reestruturação do partido; VÍDEO

Prefeito Leo Bezerra em entrevista na CBN Paraíba. Felipe Nunes

O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves, confirmou nesta sexta-feira (07) a filiação do prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, ao partido. O anúncio foi feito por meio de um vídeo gravado pelo dirigente tucano.

Na gravação, Aécio dá as boas-vindas ao prefeito e afirma que a chegada de Leo fortalece o PSDB na Paraíba e no cenário político nacional. “É com alegria muito grande que dou boas vindas ao nosso mais novo filiado”, disse.

A confirmação ocorre pouco mais de uma semana após Leo revelar, em entrevista à CBN Paraíba, que havia recebido o convite para ingressar na legenda. Na ocasião, o prefeito afirmou que a decisão dependeria de conversas com aliados e com integrantes do PSB, partido ao qual era filiado.

O movimento acontece em meio ao processo de reestruturação do PSDB na Paraíba, iniciado com a posse do chefe de gabinete da Prefeitura de João Pessoa, Vitor Cavalcante, na presidência da Federação PSDB-Cidadania no estado.

Nos últimos meses, Leo Bezerra vinha se afastando gradualmente do PSB, especialmente após o rompimento político entre o ex-governador João Azevêdo (PSB) e o ex-prefeito Cícero Lucena (MDB). Em entrevistas recentes, o prefeito afirmava manter diálogo com lideranças socialistas, mas admitia avaliar convites de outras legendas.

Com a confirmação da filiação, Leo passa a integrar oficialmente o PSDB, ficando mais difícil uma recomposição com seu grupo político anterior. Procurado pelo Jornal da Paraíba, o prefeito confirmou a filiação mas não quis comentar sobre a mudança de partido.

Assista ao vídeo a seguir