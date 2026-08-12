A Copa do Brasil já conhece os oito times que disputarão as quartas de final. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória seguem na briga pelo título. Entre os jogadores, apenas um paraibano: o meia Thaciano, do Santos.

Thaciano é o único paraibano nas quartas de final da Copa do Brasil. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O Peixe garantiu a classificação na última terça-feira (4), ao vencer o Remo por 1 a 0, no estádio Mangueirão. Como o jogo de ida havia terminado empatado sem gols, a vitória mínima foi suficiente para colocar a equipe santista na próxima fase.

Thaciano, natural de Campina Grande, não entrou em campo no confronto da volta. Na partida de ida, o meia havia sido acionado no segundo tempo, substituindo Gabriel Barbosa. Agora, ele segue na busca pelo primeiro título da Copa do Brasil da carreira.

Thaciano segue na busca pelo primeiro título da Copa do Brasil da carreira. (Foto: Rodolfo Buhrer/Getty Images)

Além de Thaciano, outros quatro paraibanos estavam entre os jogadores que disputaram as oitavas de final. Mandaca e Fábio Lima, do Juventude, foram eliminados pelo Atlético-MG após derrota por 1 a 0. Hulk, do Fluminense, também deixou a competição depois da derrota por 3 a 1 para o Vasco.

Outro paraibano eliminado foi o goleiro Santos, do Athletico-PR. Bicampeão da Copa do Brasil, o jogador viu a equipe paranaense ser derrotada pelo Vitória por 4 a 0 e se despedir do torneio.

Santos falha na derrota do Athltico-PR contra o Vitória. (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Com isso, Thaciano é o único representante da Paraíba que permanece na disputa pelo título da Copa do Brasil. O sorteio que definirá os confrontos das quartas de final acontece na próxima terça-feira (11), enquanto os jogos de ida estão previstos para o dia 26 de agosto.

Veja os placares agregados das oitavas de final da Copa do Brasil

Vitória 4 x 2 Athletico-PR

4 x 2 Athletico-PR Internacional 3 x 2 Corinthians

3 x 2 Corinthians Vasco 3 x 1 Fluminense

3 x 1 Fluminense Grêmio 2 x 1 Mirassol

2 x 1 Mirassol Atlético-MG 1 x 0 Juventude

1 x 0 Juventude Santos 1 x 0 Remo

1 x 0 Remo Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense

2 x 0 Chapecoense Palmeiras 5 x 3 Fortaleza

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