Semob-JP reforça transporte público para jogo entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no Almeidão

Os torcedores que vão acompanhar a partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz-PE, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, contarão com uma operação especial de trânsito e transporte público preparada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). O esquema será realizado neste sábado (8), a partir das 10h, no entorno do Estádio Almeidão, com reforço na atuação dos agentes de mobilidade urbana e na oferta de ônibus para facilitar o deslocamento do público.

Para facilitar o acesso ao estádio, localizado no bairro do Cristo Redentor, todas as linhas de ônibus que trafegam pela Avenida Ranieri Mazilli realizarão embarque e desembarque no Terminal do Cristo, no período das 15h às 19h30, ampliando as opções de transporte coletivo para os torcedores.

Ainda para garantir e reforçar o transporte público para os torcedores na volta pra casa após a partida, a autarquia também determinou às empresas, que a partir das 20h30, as linhas 202-Geisel, 203-Mangabeira VII/Rangel, 204-Cristo, 229-Cidade Verde e 3200-Circular, façam ponto de embarque e desembarque no Terminal do Cristo Redentor. Excepcionalmente, também por motivo da partida, a linha 120-Parque do Sol, vai fazer o seu itinerário, passando pelo Estádio Almeidão, a partir das 15h.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, ressaltou que a Semob-JP preparou uma operação integrada para garantir segurança e comodidade aos torcedores. “Atuaremos de forma planejada para que os torcedores tenham tranquilidade tanto no deslocamento de ônibus quanto na circulação de veículos e pedestres no entorno do Almeidão. Se houver necessidade, as viagens serão reforçadas para assegurar um atendimento eficiente, proporcionando mais segurança, fluidez e conforto antes e após a partida”, destacou.

Trânsito – A partir das 10h, agentes de mobilidade urbana estarão distribuídos em todo o entorno do Estádio Almeidão para executar a operação de trânsito. As equipes atuarão no monitoramento das principais vias de acesso, na sinalização, nos bloqueios, acesso aos estacionamentos e na orientação de condutores e pedestres, com o objetivo de garantir maior fluidez no tráfego e segurança viária durante a chegada e a saída dos torcedores.