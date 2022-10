Oficinas gratuitas

Prefeitura de João Pessoa inscreve para nova etapa de ciclo de capacitação para artesãos

10/10/2022 | 19:30 | 52

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está com inscrições abertas para mais uma fase do Ciclo de Capacitação para Artesãos. Na nova etapa, serão oferecidas quatro oficinas gratuitas, com vagas limitadas. Elas são destinadas exclusivamente para quem trabalha com artesanato na cidade. Os interessados precisam se inscrever pela internet, no endereço https://www.sympla.com.br/evento/novo-ciclo-de-capacitacoes-para-artesaos-outubro-novembro/1746408.

As atividades são presenciais e acontecem no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no bairro dos Estados. Elas começam no próximo dia 18, com a oficina “Como expor seus produtos em salões e feiras de artesanato”, ministrada pelo designer Fábio Boca. No dia 25, acontece a capacitação “Como se comunicar melhor com o cliente”, com o jornalista Alysson Bernardo.

A programação segue em novembro: no dia 8, tem “Como definir o preço do seu produto”, com o administrador Dante Tomei; e no dia 22, “Como fotografar o seu produto”, com o designer Kléber Barros.

Capacitações – O ciclo de capacitação é promovido pela Sedest, dentro das ações dos programas Eu Posso Aprender, responsável pelas capacitações; e Eu Posso Criar, voltado para o fomento da economia criativa. O projeto teve início em maio passado. De lá para cá, já foram concluídas três etapas, sempre com turmas lotadas. Entre os temas abordados estiveram oficinas sobre mídias sociais: como vender na internet; fotografia; identidade visual; posicionamento de marca; precificação e oratória.

“A iniciativa vem atingindo um ponto essencial no crescimento e na qualidade do artesanato paraibano, especialmente de João Pessoa, pois proporciona oportunidades para o artesão. Trabalhamos temas que são latentes e considerados de ponta para o desenvolvimento gerencial dos negócios do artesanato”, destacou Dante Tomei, que é diretor de Capacitação e Projetos da Sedest.