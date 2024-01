Prefeitura discute ações com forças de segurança contra violência e importunação sexual

23/01/2024 |

O combate à violência e importunação sexual em João Pessoa serão temas de um encontro nesta quarta-feira (24), entre a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, o Instituto Cândida Vargas (ICV), as forças de segurança e outras entidades para definição de ações conjuntas contra esses casos durante as festividades carnavalescas na Capital. O evento acontecerá às 9h30, no auditório do ICV, localizado na avenida Coremas, em Jaguaribe.

“O encontro é de grande importância para definir ações conjuntas entre os órgãos contra os casos de violência contra as mulheres e a prevenção da prática do crime de importunação sexual que aumentam, consideravelmente, no período de carnaval”, afirmou a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, Nena Martins, que durante o dia de hoje participa de uma série de reuniões relativas as propostas que serão apresentadas na reunião desta quarta-feira.

Nena Martins ressaltou também a importância da parceria com o Instituto Cândida Vargas nesse processo e justificou: “A maternidade é a porta de entrada para atendimento à mulheres violentadas sexualmente. Muitas vezes, elas são dopadas com o boa-noite Cinderela e, consequentemente, abusadas”.