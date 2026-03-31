Prefeitura ajusta funcionamento dos pontos móveis de vacinação durante o feriado de Natal

A Prefeitura de João Pessoa definiu, por meio de decreto, ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, além do feriado nacional do dia 25, em razão das festividades de Natal. Com isso, não haverá expediente nem atendimento ao público nos órgãos da administração municipal, incluindo os serviços de vacinação, nesses dias.

Durante o período, as salas de vacina do Centro de Imunização (CMI), das Policlínicas Municipais e das Unidades de Saúde da Família (USF) permanecerão fechadas. Os pontos móveis de vacinação funcionarão nos dias 24 e 25, com exceção do Shopping Tambiá.

O atendimento dos pontos móveis será retomado na sexta-feira (26), com funcionamento das 12h às 21h, acompanhando o horário de encerramento dos estabelecimentos onde estão instalados. No sábado (27), a vacinação ocorrerá das 8h às 16h, garantindo a continuidade da assistência preventiva por meio da vacinação da população e dos turistas que visitam a cidade.

Durante os dias de funcionamento, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e das campanhas em andamento, garantindo a atualização da caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A única exceção é a vacina contra a Dengue, que segue sendo administrada exclusivamente nas salas de vacina das Unidades de Saúde da Família (USF), conforme orientação técnica do Ministério da Saúde.

Os pontos móveis de vacinação são uma estratégia da Prefeitura de João Pessoa para ampliar o acesso da população aos imunizantes, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde em horário convencional.

“A assistência dos horários estendidos e localização estratégica dos serviços contribui para fortalecer a prevenção de doenças e manter altas as coberturas vacinais no Município. É a garantia e continuidade da assistência para facilitar o acesso da população”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Documentação – Para receber a vacinação, é importante apresentar um documento oficial com foto, o cartão de vacinação, para as crianças a caderneta de vacinação e no caso de gestantes, o Cartão da Gestante (ou Caderneta da Gestante), que é o documento onde estão registrados e acompanhados todos os dados da gestação. Esses itens garantem a identificação correta e a atualização adequada do histórico vacinal.

Saiba onde se vacinar em João Pessoa:

Home Center Ferreira Costa

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)