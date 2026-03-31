Prefeitura de Currais Novos entrega UBS Geraldo Rufino no Distrito da Cruz

A Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã desta segunda-feira (22) a nova UBS Geraldo Rufino, no Distrito da Cruz. A unidade agora conta com melhorias estruturais, espaços climatizados, novos mobiliários e equipamentos, oferecendo um ambiente mais moderno e acolhedor para servidores e usuários do sistema público de saúde.

Durante o evento, o prefeito Lucas Galvão destacou o compromisso da gestão com a saúde pública do município. “Seguir investindo na infraestrutura dessas unidades de saúde é uma prioridade da nossa gestão. A UBS Geraldo Rufino está pronta seguir oferecendo um atendimento humanizado e de qualidade para a população do Povoado Cruz”, afirmou o prefeito.

Com a entrega da UBS Geraldo Rufino, a Prefeitura de Currais Novos segue ampliando os investimentos na rede municipal de saúde, garantindo acesso e acolhimento à população.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Lucas Galvão, da secretária municipal de Saúde Alana Moraes, além de vereadores, servidores da unidade e moradores da comunidade.