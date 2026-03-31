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João Azevêdo prestigia posse de Gustavo Feliciano como ministro do Turismo e destaca experiência do gestor na Paraíba — Governo da Paraíba

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O governador João Azevêdo prestigiou, na manhã desta terça-feira (23), em Brasília, a posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, em solenidade realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a experiência de Feliciano, que ocupou de 2019 a 2021 a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba (Setde).

João Azevêdo elencou algumas ações de Gustavo Feliciano à frente da Setde. “Gustavo participou de ações importantes na nossa gestão, como a ampliação de voos, fortalecimento da divulgação do Destino Paraíba, atração de novas empresas, acompanhando também o início de um grande sonho para Campina Grande, que hoje é realidade – o Centro de Convenções, um equipamento que já começa a promover transformações econômicas e potencializar a vocação da cidade para o turismo de eventos, além do Polo Turístico Cabo Branco, hoje o maior complexo turístico planejado do país, mais um paradigma quebrado pelo nosso governo. Idealizado há mais de 40 anos, o Polo hoje conta com nove resorts, um parque aquático e dois parques temáticos contratados, com alguns dos empreendimentos já com início de operação no primeiro semestre do próximo ano. Nós estamos falando de R$ 2,8 bilhões de investimentos da iniciativa privada, 14 mil novos leitos de hotelaria e 2,5 milhões de turistas por ano na hoje conhecida como a “queridinha do Brasil”.

O governador também desejou sucesso na missão ao novo ministro. “Os desafios são muitos, mas tenho certeza de que Gustavo dará conta de todos porque passa a integrar o governo do presidente Lula, um gestor que tem compromisso com o desenvolvimento do Brasil, que tem compromisso com o desenvolvimento do Nordeste”, sustentou.

João Azevêdo ainda agradeceu ao ex-ministro Celso Sabino pelas parcerias para fortalecer o turismo da Paraíba. “Celso Sabino foi um grande incentivador do Polo Turístico Branco e de tantos outros projetos que desenvolvemos no estado, sempre se colocando à disposição para nos ajudar a colocar a Paraíba em evidência não só no Brasil, mas fora dele também”, acrescentou.

“Gustavo Feliciano conhece a realidade da Paraíba, tem sensibilidade para compreender o papel do turismo no desenvolvimento regional e chega ao ministério em um momento muito favorável para o nosso estado. Ter um paraibano à frente amplia a capacidade da Paraíba de contribuir com o crescimento do turismo nacional. No nosso estado temos tratado o setor com planejamento e entrega, com crescimento em torno de 20% no fluxo aéreo, aumento expressivo de turistas internacionais e mais de R$ 21 milhões investidos neste ano na promoção, estrutura e qualificação do turismo por toda a Paraíba”, afirmou o vice-governador Lucas Ribeiro.

Em seu discurso de posse, Gustavo Feliciano agradeceu a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Este é um Governo que tem lado — o lado do povo Brasil. E o turismo tem de ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que gerem alegria e emprego e renda, promovendo acesso dos nossos belos destinos a quem ganha menos no País. Isso se faz tornando o turismo mais inclusivo”, disse, ao destacar também as belezas paraibanas — Gustavo Feliciano é natural de Campina Grande.

A solenidade de posse do ministro Gustavo Feliciano foi prestigiada, ainda, pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo vice-presidente Geraldo Alckmin; pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias,  entre outras autoridades.

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