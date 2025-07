Botafogo-PB agora tem dois escudos e vai buscar registrar emblema tradicional; entenda

O Botafogo-PB tem agora oficialmente dois escudos. Foi o que definiu o Conselho Deliberativo (CD) do clube associativo, que detém 10% das ações da SAF do Botafogo-PB, que é responsável, pela atual legislação da Sociedade Anônima do Futebol no país, por deliberar sobre mudanças de escudo e de nome das instituições que venderam parte do seu departamento de futebol. Em reunião realizada nessa segunda-feira, o CD do Belo decidiu que o Botafogo-PB tem um segundo escudo, a estrela solitária vermelha.

O tema sobre mudanças no Botafogo-PB em relação a nome e escudo é pujante há alguns anos, mas só agora, com a SAF do clube constituída, o assunto passou a ser pautado internamente por entendimentos legais por parte dos investidores e da atual fornecedora de material esportivo, que perceberam que o Belo não tinha nenhuma marca registrada em seu nome, nem mesmo o tradicional escudo atual.

O Jornal da Paraíba responde alguns questionamentos comuns abaixo para elucidar melhor sobre a temática, que vem sendo ordem do dia do maior campeão paraibano de futebol.

O Botafogo-PB mudou de escudo?

Não! O que o Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube — a associação — decidiu nessa segunda-feira foi oficializar um segundo escudo: a estrela vermelha solitária. O clube, em junho, deu entrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão do Governo Federal que regulamenta marcas, no registro do emblema em seu nome.

Nenhuma contestação ao registro foi feita, de modo que o Botafogo-PB passou a ter o direito de usar a marca como bem entendesse. Para usar como escudo, no entanto, utilizando em partidas e em produtos comercializáveis, precisou aprovar junto ao Conselho Deliberativo, o que ocorreu nessa segunda-feira.

Agora, o Belo pode usar a marca como escudo do clube, até que haja uma resolução definitiva quanto ao registro junto ao INPI, que pode ser autorizado ou negado. O processo pode durar alguns anos.

O escudo atual do Botafogo-PB não existe mais?

Existe sim! O escudo atual do Botafogo-PB vai seguir sendo usado em jogos e segue sendo um dos escudos oficiais do clube. Acontece que o emblema não está registrado em nome do Belo até o momento.

O Conselho Deliberativo decidiu que vai recorrer da última decisão do INPI, feita em 2017, que negou o registro do escudo do Botafogo-PB, alegando que a marca era, tecnicamente, uma imitação do escudo do clube carioca. É intuito do Botafogo-PB regularizar o escudo atual, que segue sendo oficial no estatuto do Belo, mas agora com a companhia de um segundo escudo, a estrela vermelha.

O Botafogo-PB vai parar de usar o escudo atual?

Ainda não há definição. O registro de um novo escudo junto ao INPI foi uma solicitação da Kappa, fornecedora de material esportivo, para que haja uma segurança jurídica na comercialização de produtos com uma marca que seja de posse do clube, que não é o caso do escudo atual. Inclusive, a marca esportiva condicionou a confecção do tradicional primeiro uniforme do Belo, o alvinegro, ao registro de uma nova marca.

De todo modo, a Kappa, em seu site oficial, vende produtos com o escudo atual. O clube vem fazendo o mesmo. A tendência é que a camisa listrada seja usada ainda na Série C, com a estrela vermelha, e não com o escudo atual. Por outro lado, os uniformes dois e três, que já estão sendo utilizados, que levam o escudo atual no peito, devem seguir sendo usados dessa maneira, com o emblema atual e que é tradicional.

