Médicos e enfermeiros da rede de urgência e emergência de João Pessoa participam de capacitação

31/01/2024 |

21:00 |

47

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu, nesta quarta-feira (31), uma capacitação sobre urgências pediátricas, o PALS – PediatricAdvanced Life Support, tendo como público-alvo médicos e enfermeiros da Rede Municipal. Participam do curso profissionais das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital Municipal Santa Isabel.

Segundo a coordenação da Rede de Urgência e Emergência (RUE) de João Pessoa, o objetivo da iniciativa foi promover um nivelamento entre os profissionais, contribuindo para o crescimento e a melhoria do serviço prestado aos pacientes.

“A partir do momento que o paciente procura uma UPA ou um hospital da nossa rede, aquela primeira assistência é a mais importante, pois vai definir a evolução do prognóstico. Hoje estamos fazendo uma capacitação em urgências pediátricas, que conta com médicos instrutores do PALS, que é um curso americano e está sendo disponibilizado aos nossos profissionais”, destacou Lídia Holanda, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência de João Pessoa.

Para o instrutor Jonh Morais, coordenador do Núcleo de Urgência e Emergência da RUE, os profissionais são treinados para vivenciar diversos cenários clínicos. “No curso, os profissionais passam por várias situações, visando ter mais segurança no atendimento prestado, aprimorando e fazendo com que esses profissionais estejam baseados nas melhores evidências científicas de atendimento”, afirmou.

Curso – O PALS (PediatricAdvanced Life Support) é destinado aos profissionais da área de saúde responsáveis por iniciar e direcionar o suporte avançado de vida, passando pelo suporte básico até a estabilização e transporte de uma emergência pediátrica, tanto em ambiente intra como extra-hospitalar.