Conheça o elenco do Treze para 2024

O elenco do Treze para 2024 é comandado pelo técnico William De Mattia. O Jornal da Paraíba apresenta abaixo a lista de jogadores que, no momento, compõem o grupo de do Galo para a disputa da temporada. A lista é atualizada à medida que o clube divulga oficialmente uma nova saída ou uma nova chegada.

Elenco do Treze para 2024:

Goleiros

Igor Rayan: chegou ao Galo para o Paraibano 2023 como segundo goleiro, mas ganhou espaço após a lesão do até então titular, Gabriel Barbosa. Fazendo grandes atuações, principalmente no Clássico Tradição, contra o Botafogo-PB, Rayan se firmou na titularidade. Pelo Galo foram 11 jogos disputados em 2023, no estadual.

Weide Andrade: o arqueiro, de 32 anos, defendeu as cores do Iporá na Série D do Brasileirão de 2023. Mas, o seu último clube mesmo foi o Goiatuba.

Nayan: aos 23 anos, Nayan vai reforçar a meta trezeana em 2024. Jogador estava no Real Noroesta-ES.

Laterais-direito

Bruno Ferreira: paulista, Bruno, de 29 anos, foi revelado pela Portuguesa, no início da década passada. Após boas aparições nas categorias de base, foi promovido em 2014 para o time titular da Lusa, onde disputou seis partidas. Do Canindé, migrou para São Januário, onde compôs a equipe Sub-20 do Vasco até 2015, quando foi promovido ao time principal.

Guilherme Lucena: reforço do Galo, Guilherme Lucena foi uma peça importante no elenco do Sousa nesta temporada. No Dino desde o começo da temporada, ele participou de toda a campanha que terminou com o vice-campeonato do Paraibano. Ele permaneceu no clube sertanejo até o fim da participação da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro.

Zagueiros

Paulo Júnior: destaque na base, Paulo Júnior foi promovido aos profissionais em 2024.

Pedrão: formado na base do Flamengo de Arcoverde, Pedrão, de 23 anos, passou ainda por Confiança, Caruaru City, Decisão, Sergipe, Porto-PE, Penapolense e Sport.

Rafael Castro: formado na base do Corinthians, o zagueiro acumulou passagens por Chapecoense, Brasil de Pelotas e Santa Cruz. Seu último time foi o Mixto, do Mato Grosso.

Jan Pieter: defensor acumula passagens por alguns times do futebol nordestino, a exemplo de Itabaiana, Coruripe, CSE, CSA e América-RN. Na Paraíba, o jogador passou pelo Botafogo-PB, em 2021, mas não chegou a entrar em campo. Um outro time paraibano defendido pelo atacante foi o Atlético-PB, onde ele atuou em sete jogos, em 2022. Tem 24 anos.

Luiz Fernando: com 33 anos, zagueiro chega do Manaus e é um dos reforços do Galo para dar experiência ao setor defensivo.

Laterais-esquerdo

Higor: o jogador, de 28 anos, tem uma passagem expressiva pelo futebol das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Ele já atuou por clubes como Lajeadense, Novo Hamburgo, Comercial-SP, Camboriú e Rio Branco-PR. Seu último clube foi o Resende, onde disputou 21 jogos na temporada 2023.

Saimon: observado de perto por De Mattia, o lateral-esquerdo Saimon, da base, foi um dos jogadores do celeiro galista promovidos para o profissional.

Rubens Carvalho: jogador estava no Andraus-PR e vai reforçar o Galo na temporada de 2024. Ala tem 25 anos.

Volantes

Edmundo: mais um que fez parte da conquista do Paraibano 2023, Edmundo foi peça-chave de De Mattia e jogará no Galo novamente.

Juninho: O jogador, de 24 anos, tem uma vasta passagem pelo futebol do Rio Grande do Norte, onde atuou por Santa Cruz-RN, Palmeira do Agreste e pelo América-RN, clube onde ele estava até ser emprestado para o Sergipe. Na temporada 2023, o atleta atuou 20 partidas.

Matheus Chaves: aos 25 anos, o volante já tem vasto currículo no futebol brasileiro. Em 2023, defendeu as cores do Anapolina, do Itabuna e do Galícia.

Gabriel Feitosa: jogador da base tem 20 anos e vai integrar o elenco principal.

Roberto: com a camisa do Treze, Roberto atuou em 12 dos 13 jogos do time no Campeonato Paraibano, sendo um dos jogadores com mais minutagem no elenco campeão estadual, e agora retorna ao Galo.

Meias

Léo Cereja: o meia Léo Cereja, que estava no Nacional de Patos, é mais um nome garantido no elenco do Galo da Borborema para o ano de 2024. O jogador vestiu a camisa do Canário do Sertão em 17 oportunidades e marcou dois gols, sendo um dos atletas com mais minutagem no elenco do Naça na disputa do Brasileirão.

Rickelme: aos 22 anos, o meia, que já é conhecido no futebol paraibano, por ser cria da base do Confiança-PB, além de ter defendido o São Paulo Crystal, estava no Flamengo de Arcoverde.

Alex Sandre: aos 27 anos, jogador estava no Resende, do Rio de Janeiro, e chega ao Galo para assumir a função de camisa 10 do time.

Pedro Júnior: atleta fez a base no CSP, no Atlhletic-MG e no Treze. Aos 19 anos, vai estar no elenco principal.

Atacantes

Lucas Mineiro: aos 24 anos, Lucas Mineiro fez seis jogos pelo Galo no Paraibano 2023, sendo uma das peças importantes no elenco de De Mattia durante toda a trajetória do título.

Jonatha: formado na base do Alvinegro, o atacante estava no elenco sub-20 do Galo da Borborema.

Pedro Júnior: destaque da participação do Alvinegro na última edição do Campeonato Paraibano Sub-20, Pedro Júnior tem apenas 19 anos e foi promovido para o profissional.

Vitão: depois do título estadual da Paraíba pelo Treze, o atacante de 24 anos defendeu o Anápolis de Goiás e o Nação de Santa Catarina. Ele deve desembarcar em Campina Grande por volta do dia primeiro de dezembro, quando deve começar a pré-temporada do Galo.

Xandy: mais um que volta ao clube depois de conquistar a taça do estadual de 2023. Aos, 22 anos, jogador estava na Portuguesa, e retorna para a temporada de 2024.

Will Viana: com muita rodagem por clubes do interior de São Paulo, Will Viana acumula em seu portfólio passagens por Ferroviária, Portuguesa, Juventus-SP e Santo André, este último onde disputou a última edição do Campeonato Paulista e da Série D do Campeonato Brasileiro. Tendo por característica a velocidade e as jogadas individuais, o jovem de 24 anos chega para ser uma boa opção para o setor ofensivo do Galo.

Di Maria: atacante de 24 anos com apelido de craque argentino, revelado pelo Americano-RJ, e que disputou a temporada passada pelo Novo Hamburgo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba