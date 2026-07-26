Homem é morto a tiros e outro fica ferido no Alto do Mateus, em João Pessoa

Sirene de polícia. Foto: Reprodução Google. Jornal da Paraíba

Um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido, na madrugada deste domingo (26), em João Pessoa. O caso ocorreu no bairro Alto do Mateus.

De acordo com informações da Polícia Militar, Max Rodrigues da Silva, de 24 anos, estava chegando em casa, após retornar de uma festa, quando foi atingido por vários tiros.

Um homem de 34 anos, que não teve o nome revelado, estava próximo à vítima e foi atingido na perna. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma, mas até a última atualização desta notícia, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda não há informações sobre suspeitos e motivação do crime.