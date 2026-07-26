Turistas e moradores de João Pessoa apreciam pôr do sol e visitam exposição no Hotel Globo

Quem foi ao Hotel Globo neste sábado (25) apreciar o pôr do sol, usufruindo de um local que oferece uma visão privilegiada de um dos mais belos espetáculos da natureza, contemplou ainda a exposição ‘Recortes de um passado recente’, da artista visual Danielle Travassos. A mostra, que faz parte da programação em comemoração aos 441 anos de fundação de João Pessoa, reúne cerca de 40 obras, entre pinturas, fotografias, colagens sobre papel, frotagens, site specific e obras em acrílico sobre tela do Centro Histórico da Capital.

Conforme o registro de visitas, mais de 150 pessoas, entre turistas e moradores de diversos bairros pessoenses, já passaram pelo local, que é administrado pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), para visitar a exposição. A corretora de imóveis Laíse Lopes, moradora do Bancários, é paranaense e foi uma das que visitou o ambiente.

Há oito anos, ela trocou sua cidade por João Pessoa e, neste sábado, incluiu um passeio pelo Centro Histórico pela primeira vez na agenda da família, seguindo uma orientação do marido, que é pessoense. “Apesar de já me sentir uma pessoense, somente agora estou conhecendo os espaços e a agenda cultural da cidade. Estou encantada com o lugar. Além dessa visão linda do Rio Sanhauá, temos acesso à cultura da Capital”, pontuou.

Laíse Lopes conta que já morou no Recife e em Natal, mas João Pessoa é diferenciada. “Eu já morei no Recife e em Natal, mas estou adorando João Pessoa. Eu não me arrependo desta escolha, pois aqui encontro qualidade de vida e tranquilidade. Mesmo com o crescimento registrado nos últimos meses, ela é muito boa no acolhimento, na segurança. Acho que a gestão está cuidando direitinho do lugar. Entre as Capitais do Brasil, acho que é a que está em disparada na prestação destes serviços”, afirmou.

A administradora Luana Silva é natural de João Pessoa e reside em Mangabeira. Ela também foi conferir o pôr do sol do Hotel Globo e sua agenda cultural. “Eu trabalho aqui perto e sempre que posso venho desfrutar desta maravilha. O lugar é muito bonito e, além da natureza, nos permite o contato com a arte visual e o artesanato paraibano”, destacou.

Exposição – A mostra ‘Recortes de um passado recente’ fica aberta a visitação no Hotel Globo até o dia 24 de agosto. O espaço é aberto a visitação todos os dias, das 8h às 17h.

Celeiro Criativo – Dentro das dependências do Hotel Globo, a Prefeitura também administra o Celeiro Espaço Criativo, com visitação gratuita todos os dias, das 8h30 às 17h. São mais de 500 peças de artesanato, cultura popular, artes visuais e design, com peças confeccionadas pelos artistas locais em materiais como cerâmica, metal, madeira, papel, tecido, entre outros, que podem ser apreciadas e adquiridas pelo público.