nova imagem de Chicó e João Grilo é divulgada

Uma nova imagem da dupla Chicó e João Grilo em “O Auto da Compadecida 2“, interpretados por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, foi publicada na rede social de Selton Mello nesta sexta-feira (15). O ator também confirma que o novo filme estreia nos cinemas em dezembro de 2024.

O filme se passa 25 anos após a trama original e celebra a memória de Ariano Suassuna. A sequência é dirigida por Guel Arraes e Flávia Lacerda, além de ser produzido pela Conspiração e H2O Films.

As gravações do filme foram encerradas em outubro deste ano. A informação foi confirmada por Selton Mello que disse que a despedida de Chicó foi vivida de uma forma especial.

Eu fui na filmagem somente para ele existir

Não exigiu nenhum esforço, foi leve ser ele

Deve ser sempre leve o ato de brincar

Só sei se for assim”, escreveu.

Matheus Nachtergaele também falou sobre o fim das filmagens, que aconteceram em estúdio. Havia a expectativa que o filme voltasse a ser gravado em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba, o que não ocorreu.

História de O Auto da Compadecida 2

A peça de Ariano Suassuna, que deu origem ao primeiro filme, não tem sequência. No entanto, para se manter dentro do universo literário do autor, a nova produção deve visitar outras obras do escritor.

Assim como no primeiro filme, a direção é de Guel Arraes, mas desta vez em parceria com Flávia Lacerda. Guel também assume o roteiro, junto com João Falcão e Adriana Falcão, repetindo o que fizeram no clássico.

Elenco

Além da volta de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, “O Auto da Compadecida 2” também tem o retorno de Virginia Cavendish como Rosinha. Entre os nomes novos no elenco, estão Taís Araújo, que interpreta Nossa Senhora, e Eduardo Sterblitch.

Vale lembrar também que Fernanda Montenegro, atriz que interpretou a mãe de Jesus no primeiro filme, não pôde participar por incompatibilidade na agenda.