Com Desenrola Brasil, Serasa renegocia mais de R$ 43 milhões em dívidas na Paraíba

Compartilhe















A Paraíba registrou um valor total de R$ 43.177.424,04 de descontos em dívidas concedidos com intermédio do Serasa Limpa Nome, após implementação do Programa Desenrola Brasil. Os números foram divulgados pelo Serasa nesta terça-feira (25) e correspondem a uma semana de atuação do programa, de 17 a 23 de julho.

Desenrola: veja regras do programa para renegociação de dívidas

De acordo com o levantamento da empresa, foram registradas 18.031 negociações totais entre os dias 17 e 23 de julho no estado, um aumento de 101,64% em relação ao mês anterior, que registrou 8.942 negociações entre os dias 19 e 25 de junho.

No Brasil, 1.542.898 dívidas de até R$ 100 com bancos foram desnegativadas no Serasa na primeira semana do Programa Desenrola Brasil. Das dívidas totais dos inadimplentes, 31,10%, a maior parte, são com bancos e cartões de crédito.

Sobre o Desenrola Brasil

O programa “Desenrola Brasil“, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas e o objetivo é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.

Por enquanto, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Além do “Desenrola Brasil”, os bancos começam a “limpar o nome” de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas inferiores a R$ 100.

descontos

Desenrola Brasil

destaques

Renegociação de Dívidas

Jornal da Paraíba

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Economia

Calendário do Bolsa Família 2023: veja pagamento de julho

Pagamento é feito nesta terça-feira (25) para beneficiários com NIS final 6. Veja valores e datas de pagamento no calendário do Bolsa Família 2023.

Economia

Mutirão do Procon para renegociar dívidas começa nesta segunda-feira

Mutirão começa a partir das 12h nesta segunda-feira (24).

Economia

Imposto de Renda 2023: consulta ao terceiro lote de restituição abre nesta segunda

Na Paraíba, o crédito bancário do terceiro lote do Imposto de Renda 2023 para 53.820 contribuintes totaliza um valor de R$ 79.286.074,04.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter