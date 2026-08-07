Fábio Jr, Roupa Nova, Companhia Municipal de Dança e Banda 5 de Agosto se apresentam nos 441 anos de João Pessoa

O aniversário de 441 anos da cidade de João Pessoa será comemorado em grande estilo nesta quarta-feira (5), a partir das 19h, no Busto de Tamandaré. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), preparou uma festa com as participações da Companhia Municipal de Dança e a Banda 5 de agosto em uma apresentação que celebra a cultura nordestina. Em seguida, o público será presenteado com shows do cantor Fábio Jr e da banda Roupa Nova.

“Os shows de Fábio Jr e de Roupa Nova estão sendo muito desejados e esperados pela população de João Pessoa e pelos turistas que estão nos visitando. É uma decisão nossa, da Funjope, com orientação do prefeito Leo Bezerra, no sentido de podermos ofertar, no dia do aniversário de 441 anos da cidade de João Pessoa, uma grande comemoração, um grande momento festivo de cultura. E optamos por Fábio Jr e Roupa Nova”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a estrutura da festa está pronta. “Nós já montamos o palco, toda a estrutura. Está planejado do ponto de vista da segurança, porque sempre contamos com a estratégia da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar no sentido de montarem um esquema de segurança pública ali na praia. Do ponto de vista da Semob, tem todo um tratamento para a mobilidade urbana, da Secretaria de Infraestrutura, da Saúde, enfim, de todas as instituições envolvidas nesse processo. Está tudo bem preparado e agora é a população aguardar esse momento, e nós contamos com a presença de todos lá”, acrescenta.

A bailarina Stella Paula Carvalho, que coordena a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, explica que os bailarinos abrem à noite, ao lado da Banda 5 de Agosto, que apresentará um repertório de 10 músicas de artistas nordestinos. A Companhia participará de quatro dessas músicas, em um encontro especial entre a música e a dança para celebrar a cultura do Nordeste.

“Tenho certeza de que será uma apresentação linda e a expectativa é enorme. É uma honra para a Companhia Municipal de Dança fazer parte das comemorações do aniversário de João Pessoa, em um grande evento gratuito, na praia, aberto para toda a população. Poder celebrar a nossa cidade levando a dança ao lado da Banda 5 de Agosto, valorizando a música e a cultura nordestina, torna esse momento ainda mais especial. Temos certeza de que será uma noite inesquecível para o público e para todos nós”, pontua Stella Paula Carvalho.

O maestro Rogério Borges, regente da Banda 5 de Agosto, afirma que a música nordestina é reconhecida pela diversidade de seus ritmos, pela força de suas tradições e pela riqueza cultural que atravessa gerações. “Assim, o público será conduzido por uma emocionante viagem musical, com interpretações de grandes clássicos que marcaram a história da nossa região”, diz.

O repertório reúne sucessos consagrados e presta homenagem a importantes compositores paraibanos, como Vital Farias, Pinto do Acordeon, Zé Ramalho, Ton Oliveira, Genival Macêdo, entre outros artistas que contribuíram para a construção da identidade musical da Paraíba e do Nordeste. Entre as canções estão ‘Sublime torrão’, ‘Paraíba joia rara’, ‘Feira de mangaio’ e ‘Frevo mulher’.

Com arranjos exclusivos da Banda 5 de Agosto e coreografias especialmente criadas pela Companhia de Dança, o espetáculo une música, movimento e emoção. “Mais do que um concerto, o evento é um convite para que o público celebre, por meio da arte, a história e a identidade de João Pessoa. Será uma noite de encontros, memórias e grandes emoções, reafirmando o orgulho de sermos parte de uma cidade que preserva e valoriza sua cultura”, acrescenta o maestro.

Fábio Jr – O cantor Fábio Jr, que tem uma relação próxima com os fãs, promete transformar o show em um momento especial para o público de João Pessoa e região, levando um espetáculo visual e sonoro impecável, com hits que atravessam gerações. “Estar presente nessa festa de aniversário de João Pessoa vai ser demais! Estou feliz pra caramba em voltar à cidade e espero todo mundo lá pro encerramento da Festa das Neves, pra gente se divertir juntos!”, comemora o artista.

O show apresenta um novo cenário, moderno e elegante, com novos arranjos, além de retomar a formação do quarteto de backing vocais e trio de metais, à sua banda, que tem direção musical de Herbert Medeiros. Já o repertório reúne grandes sucessos de sua carreira como ‘Só você’, ‘O que é que há?!’, ‘Felicidade’, ‘20 e Poucos Anos’ e ‘Alma Gêmea’. O encerramento do show fica por conta de ‘Caça e Caçador’.

Roupa Nova – Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novelas no currículo, Roupa Nova segue firme como um dos maiores nomes da música brasileira. Os integrantes da única banda do país em atividade com a mesma formação há 45 anos seguem lotando shows, conquistando gerações e, nesta quarta-feira (5), prometem um show histórico em João Pessoa.

“João Pessoa é uma cidade que amamos tocar, sempre somos recebidos com muito carinho. Vai ser uma honra poder voltar com o Simplesmente Roupa Nova e ver a galera cantando com a gente”, celebra Cleberson Horsth, tecladista da banda.

Em cada apresentação, Horsth, ao lado de Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e agora Fábio Nestares, que assumiu os vocais ao lado dos integrantes após a partida de Paulinho (in memoriam), mostram a força de uma história construída com talento, carisma e grandes canções.

A banda é responsável por sucessos eternizados em novelas, como ‘A Viagem’ e ‘Dona’, além de compor temas icônicos como o ‘Tema da Vitória’ (que virou símbolo das vitórias de Ayrton Senna), a música do ‘Xou da Xuxa’ e o hino do ‘Rock in Rio’. Entre os hits mais lembrados estão também ‘Whisky a Go-Go’, ‘Volta pra Mim’, ‘Anjo’, ‘Seguindo no Trem Azul’ e ‘Coração Pirata’.

Parceria – A Prefeitura de João Pessoa construiu uma parceria público-privada para o evento comemorativo. Houve um chamamento público e a empresa vencedora é a responsável pela comercialização dos ingressos para uma área reservada, que podem ser adquiridos no link .