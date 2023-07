VÍDEO Maníaco da Mala: Homem Sequestra e abus4 de Menina de 12 Anos na frente de escola

Na noite desta quarta-feira (28/6), um crime chocante deixou a sociedade perplexa. Um homem, identificado como Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, foi preso após sequestrar, abusar sexualmente e manter refém uma menina de apenas 12 anos. O terrível episódio ocorreu em um apartamento na Asa Norte, em Brasília. O que torna a situação ainda mais perturbadora é o fato de que o criminoso utilizava as redes sociais para se posicionar contra a pedofilia e a cultura do estupro.

O sequestro aconteceu quando a criança estava a caminho da escola, por volta das 12h30, no bairro de Luziânia, em Goiás. Daniel abordou a vítima em um Ford EcoSport preto, obrigando-a a entrar no veículo. Segundo relatos da menina, havia também uma mulher no carro.

Os criminosos pararam o automóvel na Cidade Ocidental, região próxima a Brasília, e doparam a garota para colocá-la dentro de uma mala. Ela permaneceu em cárcere dentro da mala até chegarem ao apartamento do sequestrador na 411 da Asa Norte.

–>

Chocantemente, descobriu-se que Daniel, além de escritor e analista de TI em um banco da capital federal, era autor de livros de romance e suspense. Nas redes sociais, ele compartilhava suas obras e, ironicamente, publicava postagens contra a pedofilia e a cultura do estupro. Em uma delas, ele dizia: “Pintou um clima? Não. Pedofilia é crime”. Em outra, defendia “homens contra a cultura do estupro”.

As investigações revelaram que o sequestrador tratou a vítima como uma “escrava sexual”, além de tê-la filmado acariciando seus órgãos genitais. Durante todo o tempo em que esteve com a menina, ele a ameaçou de morte e afirmou que ela seria utilizada como objeto sexual.

A criança foi encontrada algemada ao pé de uma cama, dentro do apartamento. Ela estava visivelmente machucada e apresentava sinais de violência sexual, sendo necessário levá-la a um hospital para receber cuidados médicos.

No local, a polícia apreendeu DVDs e revistas com conteúdo pornográfico, o que evidencia a perversidade do criminoso. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, e a menina passa por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

Esse terrível episódio nos faz refletir sobre a crueldade que existe no mundo e a importância de combater veementemente crimes como a pedofilia e o estupro. É necessário que a sociedade esteja atenta e unida para proteger nossas crianças e adolescentes, garantindo que vivam em um ambiente seguro e livre de abusos.

Que esse triste acontecimento sirva como um alerta para a urgência de educar e conscientizar a população sobre a proteção dos direitos das crianças. Somente com a união de esforços poderemos combater efetivamente esses crimes hediondos e garantir um futuro mais seguro para nossos jovens.

ESTRELISMO? Cauã Reymond vira problemão em bastidores de novela, diz site

Recentemente, o renomado ator Cauã Reymond tem sido alvo de discussões nos bastidores da novela Terra e Paixão, transmitida no horário nobre pela Globo. Segundo relatos, a personalidade ríspida e rude de seu personagem, Caio, parece ter se refletido em seu comportamento na vida real, resultando em problemas durante as gravações.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, Cauã Reymond tem causado certos inconvenientes nos bastidores da novela. Os relatos mencionam frequentes atrasos por parte do ator, reclamações e, mais recentemente, um confronto com um dos diretores da trama.

Em particular, Cauã teria demonstrado insatisfação ao ser solicitado a repetir diversas vezes uma cena de discussão, sob a direção de Felipe Herzog, membro da equipe de Luiz Henrique Rios, diretor artístico da produção de Walcyr Carrasco. Essas cenas, ambientadas em locais rurais, têm se mostrado um desafio para o ator, que frequentemente expressa sua insatisfação durante as gravações.

Segundo fontes próximas à equipe de Terra e Paixão, essa não teria sido a primeira vez em que Cauã Reymond enfrentou conflitos com a direção da novela. A discussão com Herzog teria ocorrido há aproximadamente duas semanas, surpreendendo a todos, uma vez que o diretor é altamente estimado pela equipe e nunca havia enfrentado problemas relacionados ao comportamento impulsivo do ator.

A pontualidade também tem sido uma questão problemática para Cauã Reymond, que frequentemente chega atrasado às gravações. Especialmente nas cenas realizadas em locações externas aos Estúdios Globo, esses atrasos acabam gerando tensões e dificuldades adicionais.

Além disso, é mencionado que o ator não aprecia a necessidade de repetir suas cenas, uma prática comum quando as sequências são gravadas fora dos estúdios. Muitas dessas cenas são capturadas por uma única câmera, e é essencial repeti-las para obter diferentes ângulos de gravação, o que pode levar a um maior desgaste e insatisfação por parte do ator.

As polêmicas envolvendo Cauã Reymond nos bastidores de Terra e Paixão continuam a gerar discussões e podem impactar o ambiente de trabalho e o andamento da produção. É fundamental que todas as partes envolvidas busquem soluções e resoluções adequadas para garantir o sucesso da novela e o bem-estar de toda a equipe de produção.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais