Projeto ‘Quintas Artísticas’ abre inscrições para nova temporada, em Campina Grande

O projeto “Quintas Artísticas” idealizado em Campina Grande, está com inscrições abertas para sua nova temporada. A iniciativa promove apresentações culturais às quintas-feiras, no Mini Teatro Paulo Pontes, anexo do Teatro Municipal Severino Cabral.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Campina Grande, responsável pelo projeto, podem participar do “Quintas Artísticas” artistas e grupos que promovam a cultura local.

As inscrições para novas inciativas que desejam se apresentar no projeto são feitas pela internet, através do preenchimento de um formulário eletrônico, até o dia 2 de fevereiro.

Conforme o edital, o resultado da seleção será divulgado no dia 15 de fevereiro.

Quintas Artísticas

O projeto é realizado desde 2022. Diversas apresentações de música, dança e teatro se apresentam semanalmente na iniciativa.

Os ingressos para as apresentações são vendidos em valores acessíveis, e os valores são totalmente revertidos para os artistas.