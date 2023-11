Conheça as referências de nova música de Juliette e Nattan

A divulgação do teaser da nova música de Juliette e Nattan, na segunda-feira (27), levantou novamente debates sobre possíveis plágios. Internautas apontaram semelhanças do teaser com a obra da artista Marina Abramović, e a paraibana rebateu compartilhando as referências que usou para o novo clipe.

Segundo a campeã do BBB 21, para a música “Falta de Atenção“, feat. de Juliette e Nattan, ela se inspirou na obra de Marina.

A pose dos dois com um arco e flecha, inclusive, é bem presente nas performances de Abramović, que é natural da Sérvia e um dos principais nomes da arte performática mundial.

A paraibana recomendou que os seguidores conhecessem mais sobre Marina, rebatendo acusações de supostos plágios.

Recentemente, a ex-sister e a cantora pernambucana Duda Beat foram acusadas de plagiar o projeto do cantor Emicida em uma campanha publicitária.

A polêmica começou logo depois do lançamento do single, amplamente divulgado por elas nas redes sociais. Os internautas passaram a apontar o suposto plágio, citando semelhanças na letra da música, cenário fotográfico, fonte da arte de divulgação e o conceito geral do trabalho.

O músico e irmão de Emicida, Evandro Fióti, que trabalha com ele, fez uma transmissão ao vivo no Instagram, onde falou sobre o assunto. Fióti ressaltou a gravidade do suposto plágio, já que “Amarelo”, de Emicida, ganhou o Grammy Latino somente depois de anos de trabalho.

Tem banda de artista branca que a gente encontra em todo lugar, que mal lança um disco e já ganhou Grammy. A gente levou 12 anos pra ganhar um Grammy e o trabalho que a gente ganhou acabou de ser roubado conceitualmente”, disse.

Depois da acusação, Juliette divulgou uma nota sobre o assunto, afirmando que a música era parte de uma campanha publicitária. Ela pediu desculpas e disse que teria mais cuidado com a propriedade intelectual.

Semanas depois da polêmica, a paraibana rompeu com a Rodamoinho, empresa de Anitta que até então a representava comercialmente.

Música de Juliette e Nattan

O single “Falta de Atenção” será lançado na quinta-feira (30), e já está disponível para pré-save em diversas plataformas digitais de áudio.

Poucos minutos após a publicação do teaser, fãs dos artistas se manifestaram nos comentários da publicação e já proclamaram “Falta de Atenção” como o hit do verão.

A canção deve ser interpretada pela primeira vez em João Pessoa, no próximo sábado, 2 de dezembro, no show que Juliette fará na capital paraibana na virada de seu aniversário.