Pesquisadores lançam, em João Pessoa, livro sobre a relação dos evangélicos com a política

Compartilhe















A influência da segunda maior religião do Brasil na política é tema do livro “Evangélicos & Política”, que será lançado, nesta terça-feira (25), em João Pessoa. O trabalho foi escrito por pesquisadores do grupo “Teologia Cristã e Religião Contemporânea”, vinculado ao Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP/Fundação São Paulo.

A obra, prefaciada pelo filósofo Luiz Felipe Pondé e publicada pela Editora Recriar, é resultado dos estudos com personagens importantes no contexto do ambiente evangélico brasileiro nas últimas décadas. Os leitores também vão encontrar análises aprofundadas dos autores que, em sua maioria, são participantes do mundo evangélico.

Na lançamento, os pesquisadores Arthur de Souza e Odlinari Silva darão uma palestra para promover o livro. O evento acontece na Sala de Reuniões do CCTA/UFPB, a partir das 19h30.

O historiador e psicanalista clínico Arthur de Souza falará sobre “a construção imaginário-teológico do pensamento reformado brasileiro e seu contato com o outro”.

Já o professor e doutorando em Estudos da Mídia Odlinari Silva abordará “a tríade do Cristianismo evangélico brasileiro: características do projeto evangélico, midiático e político” e ainda “os evangélicos e as mídias sociais hoje: a dinâmica das crises institucionais, os influenciadores digitais e os pastores de internet”.

Elementos fundantes

O livro é coordenado pelos pesquisadores André Anéas, Lucas Merlo e Rafael Gama. O trabalho busca apresentar os elementos fundantes do movimento evangélico, fazer uma viagem pelos desdobramentos políticos a partir dos anos 1970 até a eleição de 2018 e refletir sobre a possibilidade de um “projeto político evangélico” e suas respectivas implicações.

Por fim, a publicação assinala aspectos do tipo de fenômeno político envolvendo o evangelicalismo e o bolsonarismo.

O evento na UFPB será aberto ao público e é destinado aos pesquisadores da área, estudantes e líderes religiosos em geral. Como as vagas são limitadas, os interessados precisam fazer uma confirmação de presença no link.

SERVIÇO Evento: Lançamento do livro “Evangélicos & Política” Data: terça-feira, 25 de julho de 2023 Horário: 19h30 Local: Sala de Reuniões do CCTA, na UFPB) Inscrições: on-line Contato: Odlinari Silva – (83) 9 9950-4559

Com informações da Assessoria

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Prefeitos da Paraíba querem mais dinheiro da União para ‘fechar as contas’

Demandas municipais foram apresentadas, nesta segunda-feira (24), em reunião promovida pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) com gestores e a bancada federal paraibana no Congresso.

Conversa Política

Presidente do TCE-PB quer treinamento do Senado para entender e fiscalizar ‘emendas pix’

A preocupação do TCE-PB é que uma decisão do TCU determinou que a fiscalização das emendas pix é de responsabilidade dos tribunais de contas estaduais e municipais.

Conversa Política

Wilson Santiago acredita em migração do Republicanos ao governo Lula na Câmara

O deputado Wilson Santiago concedeu entrevista exclusiva à CBN Paraíba, nesta segunda-feira (24) para contra sobre os bastidores das articulações para o ingresso oficial de partidos do Centrão, como o Republicanos, na base do governo Lula na Câmara dos Deputados.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter