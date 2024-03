Cícero Lucena agradece homenagem do cantor Alcymar Monteiro, que gravou música especial para João Pessoa

João Pessoa ganhou homenagem do cantor Alcymar Monteiro, que em verso e prosa gravou a canção “Eu amo Jampa”, que tem videoclipe no YouTube com quase 400 mil visualizações. Nesta terça-feira (19), o prefeito Cícero Lucena recebeu o forrozeiro, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e agradeceu pela obra que, de acordo com o gestor contribui para projetar a cidade no cenário cultural.

“Dizer da minha alegria, satisfação e gratidão por receber esse ícone da nossa música, uma música dedicada a João Pessoa e a Paraíba. Então, muito obrigado, e tenho certeza que falo em nome de todos que moram nessa cidade, por contribuir para que a nossa cidade, cada vez mais, seja cantada em verso e no ritmo tão gostoso e tradicional da nossa cultura, que é o forró”, agradeceu o prefeito.

Alcymar Monteiro, que está celebrando 40 anos de carreira, cantando o autêntico forró nordestino, fincou raízes de vez em João Pessoa há um ano, quando decidiu morar na terra que ele considera “a melhor da América Latina para se viver”. A ideia da homenagem à Capital, de acordo com o cantor, surgiu da inspiração nas belezas naturais e no amor do povo pela cidade onde o sol nasce primeiro.

“É minha gratidão a cidade que hoje eu moro, onde eu vivo. João Pessoa é a melhor cidade da América do Sul para se viver hoje, isso é muito bom. E a gente, como artista, leva uma vida muito cansativa, muito atribulada. E aqui não, aqui eu posso abrir a porta e caminhar, um povo bom, onde eu vou, sou querido, bem recebido. Estou muito feliz”, celebrou o forrozeiro.