Novo equipamento de raio-x do Hospital Municipal Valentina agiliza serviço e dobra número de exames

15/12/2023

O novo equipamento digital de raio-x, instalado desde o último mês de agosto no Hospital Municipal Valentina (HMV), vem elevando a cada dia o padrão de atendimento e dando mais qualidade e rapidez nos exames realizados na unidade. O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) da unidade hospitalar da Prefeitura de João Pessoa é considerado como um dos mais bem equipados da capital paraibana.

Segundo a direção do Centro, antes da instalação da nova máquina, eram realizados 60 exames de imagem a cada dia. Após a implantação do novo equipamento, em agosto de 2023, esse número oscila entre 140 e 150 exames de imagem diários, atestando um aumento de mais de 130% no número de procedimentos. Além disso, os atendimentos comportam tanto a demanda do HMV quanto pacientes encaminhados pela Central de Regulação Municipal de João Pessoa.

“Antes de agosto deste ano, tínhamos atendimento no CDI do Hospital Valentina Figueiredo exclusivo para a pediatria e hoje disponibilizamos exames de imagem regulados, atendendo adultos e crianças e registrando um crescimento maior que o dobro desses procedimentos, além da precisão e rapidez nos resultados, o que faz da nossa unidade uma das mais eficientes em exames de imagem na capital”, destacou Thiago Pedroza, coordenador do CDI do Hospital Municipal Valentina Figueiredo.

Além do novo equipamento de raio-x, o HMV também modernizou sua brinquedoteca, o que auxilia diretamente na melhoria do tratamento das crianças internadas no hospital.