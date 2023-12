Vídeo sobre a cidade de João Pessoa é o sexto mais assistido do YouTube no Brasil em 2023

A cidade de João Pessoa e o estilo de vida de seus moradores é o sexto vídeo mais visto do YouTube no Brasil em 2023. O conteúdo ‘Como é viver na cidade mais barata do Brasil’, publicado no canal ‘Minha Pequena Revolução’, aborda os preços e as oportunidades de viver na capital paraibana e já soma mais de sete milhões de visualizações.

Segundo a opinião do casal Edward e Fernanda, autores do material, João Pessoa oferece tranquilidade, segurança e qualidade de vida para seus moradores. Eles são criadores de conteúdo digital e viajam Brasil afora mostrando os pontos turísticos, a culinária, a cultura e as curiosidades dos lugares por onde passam.

O vídeo gravado em João Pessoa foi publicado no dia 9 de julho deste ano. Edward e Fernanda começam o tour em frente à Feirinha de Tambaú e explicam o motivo de terem vindo parar na capital paraibana. “Uma coisa rara neste canal é a gente viajando por capitais, porque a gente gosta mesmo é das cidades pequenas. Mas disseram que João Pessoa é diferenciada, então, a gente veio conferir”, contam.

Segundo o casal, eles estavam procurando um destino no Nordeste que fosse bom, bonito e barato e acabaram aportando em João Pessoa. “Hoje, os preços e o custo de vida estão muito altos em nosso país, e vemos um movimento das pessoas de mudarem para cidades mais tranquilas, seguras, que proporcionam maior qualidade de vida. Mas nem sempre isso é barato e, muitas vezes, o financeiro não permite, pois nossas contas no banco não possuem dinheiro o suficiente. A cidade de João Pessoa, na Paraíba, é uma exceção à regra”, escrevem na descrição do vídeo no YouTube.

No vídeo, eles visitam o Mercado de Artesanato, almoçam em um restaurante que oferece buffet ‘prato feito’, caminham pela calçadinha de Tambaú e muito mais. ‘Como é viver na cidade mais barata do Brasil’ tem pouco mais de 44 minutos de duração e foi gravado durante o inverno, mas, ainda assim, é possível ver João Pessoa bela, ensolarada e oferecendo aquele calor típico do ano inteiro.

A lista dos vídeos mais assistidos no Brasil em 2023 foi divulgada pelo YouTube na última semana de novembro. “Como é viver na cidade mais barata do Brasil” ocupou a sexta colocação no ranking, perdendo apenas para a semifinal do Cariocão e show da Rihanna no intervalo do Super Bowl. Para assistir ao vídeo completo, é só clicar neste link.