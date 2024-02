Qual filme vai passar hoje na Sessão da Tarde (26/02) na Globo? Annie, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



15:25 Sessão da Tarde – Annie

Título Original: Annie
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2014
Diretor: Will Gluck
Elenco: Jamie Foxx, David Zayas, Bobby Cannavale, Cameron Diaz, Quvenzhane Wallis, Dorian Missick
Classe: Comédia musical

No filme "Annie", uma comédia musical dirigida por Will Gluck, acompanhamos a vida da jovem órfã Annie, cujo destino muda drasticamente quando ela passa alguns dias na mansão de um político. Lá, ela faz amizade com os funcionários e acaba sendo usada para fins eleitoreiros. Com um elenco estelar, incluindo Jamie Foxx, Cameron Diaz e Quvenzhane Wallis, o filme oferece uma mistura encantadora de humor, música e drama enquanto Annie descobre o verdadeiro significado de família e lar.

Título: A Encantadora Jornada de “Annie”: Uma Reflexão sobre Família e Esperança

Introdução: Desde a sua estreia em 2014, o filme “Annie” tem cativado espectadores de todas as idades com sua história emocionante e sua mensagem poderosa sobre família, esperança e resiliência. Dirigido por Will Gluck e estrelado