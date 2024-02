Maju Trindade veste vestido de estilista paraibana em festa de casamento

A influenciadora Maju Trindade se casou neste sábado (24), na Bahia, e utilizou um vestido confeccionado artesanalmente pela estilista paraibana Rebeca Nepomuceno. A peça, utilizada em sua festa de casamento, também foi produzida na Paraíba.

A estilista escreveu no seu perfil do Instagram que o vestido “transmite tudo que ela (Maju Trindade) é e tudo que nós somos, é uma criação sob medida cheia de bossa que funde técnicas manuais desenvolvidas pelo nosso atelier na Paraíba”.

A Vogue Noivas explica que a peça é feita em musseline de seda, com variados detalhes: plumas escovadas manualmente que decoram a barra, queimadas com laser manual por todo o corpo do vestido, pétalas artesanais aplicadas e padronagens diversas.

O outro vestido escolhido pela influencer, utilizada na cerimônia, foi um modelo da estilista nova-iorquina Danielle Frankel, que já vestiu Beyoncé e a atriz Alexandra Daddario.

Rebeca Nepomuceno é uma estilista e uma marca de João Pessoa, fundada em 2013. A estilista estudou moda na capital da Paraíba e é conhecida por atuar no universo das noivas.