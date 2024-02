PALPITES Palestino x Portuguesa Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (27/02), ESCALAÇÕES

Palestino vs. Portuguesa: Confronto Crucial na Copa Libertadores 2024

Nesta terça-feira, 27 de fevereiro, às 17:00 (horário peruano), ocorrerá um confronto crucial na Copa Libertadores 2024 entre Palestino e Portuguesa. O jogo, correspondente à fase 2 do torneio, promete emoções intensas e uma luta acirrada pela progressão na competição.

Como Assistir ao Jogo?

O Estádio El Teniente, localizado na cidade de Rancagua, Chile, será o cenário onde ambas as equipes se enfrentarão em busca da vitória. A transmissão estará a cargo da ESPN e do Star Plus, garantindo uma cobertura ampla para todo o território sul-americano.

Para aqueles que preferem acompanhar o jogo online, o Star Plus oferece a opção de acessar a transmissão através de sua plataforma de streaming. Além disso, o La República Deportes fornecerá uma cobertura minuto a minuto do jogo, mantendo os fãs informados sobre cada lance e emoção.

Possíveis Escalações

Palestino: C. Rigamonti; J. Bizama, A. Ceza Gavilán, F. Meza, D. Zúñiga; B. Carrasco, M. Dávila, F. Cornejo; M. Salas, J. Benitez e F. Chamorro.

Portuguesa: Yustiz; M. Granados, Carrero, Rodríguez, J.M. Granados; Colmenarez, Sulbarán, Ramos, Cadenas; Moreno e González.

Ambas as equipes entrarão em campo com seus melhores jogadores, buscando impor seu jogo e garantir um resultado positivo que os aproxime da próxima etapa do torneio.

Conclusão

O confronto entre Palestino e Portuguesa promete ser um duelo vibrante, repleto de ação e emoções. Os fãs do futebol sul-americano estarão ansiosos para ver o que acontecerá neste confronto que definirá o futuro de ambas as equipes na Copa Libertadores 2024.