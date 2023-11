Em nova resolução, PT estadual cita metas para eleição de 2024 e abre espaço para alianças

A direção estadual do PT aprovou, neste sábado (25), uma nova resolução em que aponta as metas para a eleição municipal de 2024. No documento, a legenda incentiva o lançamento de candidaturas a vereador no maior número de cidades e afirma que, no caso das prefeituras, as candidaturas só ocorrerão em municípios onde haja condições para a disputa.

O documento abre a possibilidade de alianças com partidos do campo progressista. Em relação aos maiores colégios eleitorais da Paraíba – João Pessoa e Campina Grande -, o partido afirma que a deliberação final sobre candidaturas próprias ou alianças virá da Executiva Nacional da legenda, levando em conta uma resolução nacional.

A nova resolução foi aprovada durante uma reunião conduzida pelo presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Participaram do encontro os presidentes dos dez maiores diretórios municipais do Estado, o deputado estadual Luciano Cartaxo, que é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, o vereador Marcos Henriques e militantes do partido.

“Todos os casos serão analisados especificamente pela direção estadual no sentido de ampliarmos esse campo com o acompanhamento do GTE – Grupo de Trabalho Eleitoral e nos casos de João Pessoa e Campina Grande, conforme resolução nacional, com o acompanhamento e deliberação final da Direção Nacional”, afirma trecho do documento.

Trata-se, em outras palavras, de uma formalidade. A preço de hoje, a preferência do partido é mesmo por uma candidatura própria na Capital.

Recentemente, o secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, um dos expoentes do PT, afirmou à CBN Paraíba que é vontade das lideranças nacionais da sigla que haja candidatura própria em João Pessoa.

Metas

Na nova resolução, a direção estadual cita as caravanas regionais, realizadas ao longo de 2023, como “momento importante de organização e mobilização” da base partidária e afirma que o foco, agora, é a ampliação da representação nos 223 municípios.

Em relação ao pleito de 2024, a legenda afirma que deve lanchar chapas proporcionais em todos os municípios onde o PT está organizado e que incentivará candidaturas majoritárias onde houver “condições” para a disputa. O PT , não entanto, não descarta apoiar “candidaturas e projetos progressistas vinculados” ao projeto nacional do PT.

Em ambas as situações, priorizaremos aliança com os partidos da Federação Brasil da Esperança – PC do B e PV – do campo progressista – PSB, PDT, PSOL, Rede – e os partidos que estiveram conosco no apoio à candidatura do presidente Lula nas eleições de 2022, diz a legenda.

De acordo com o PT, todos os casos serão analisados especificamente pela direção estadual no sentido de ampliarmos esse campo com o acompanhamento do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) e, nos casos de João Pessoa e Campina Grande, conforme resolução nacional, com o acompanhamento e deliberação final da Direção Nacional.

Nomes na praça

Vale lembrar que, em João Pessoa, o partido tem quatro opções no debate pré-eleitoral, sendo os deputados estaduais Luciano Cartaxo e Cida Ramos os mais imbuídos na discussão. Também do partido, Estela Bezerra e Márcia Lucena são nomes considerados internamente, mas as duas têm adotado um comportamento mais tímido em relação às ações de pré-campanha nas redes sociais.

Recentemente, a legenda elegeu o novo presidente municipal do PT, o advogado Marcus Túlio, que se comprometeu em apoiar a candidatura própria da legenda no pleito do ano que vem. Ele disse que a definição de quem será o futuro candidato deverá sair em janeiro.

Aliança com João Azevêdo

Na nova resolução, o PT ainda alimenta a polarização política que deu o tom do pleito presidencial de 2022 e, no cenário estadual, sinaliza pela manutenção da aliança com o governador João Azevêdo, presidente o Consórcio Nordeste.

O chefe do Poder Executivo é, atualmente, filiado ao PSB, mesmo partido do vice-governador, Geraldo Alckmin. “o nosso partido tanto em nível estadual quanto nacional tem no PSB e na figura do governador João Azevedo parceiros e aliados importantes nas políticas públicas com o governo federal, e na defesa da democracia em seu estado pleno na Paraíba e no país”, afirma o documento.

Clique aqui e leia a resolução aprovada pelo PT.