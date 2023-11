Procon-PB constata infrações em 18 lojas durante Black Friday 2023

O Procon Estadual constatou infrações em ao menos 18 lojas na sexta-feira (24), durante a Black Friday 2023. Os estabelecimentos onde as infrações foram constatadas estão localizados em João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, segundo balanço divulgado neste sábado (25).

Além das lojas físicas, dois estabelecimentos virtuais tiveram infrações constatadas pelo Procon-PB no dia da Black Friday 2023. De acordo com o órgão, durante fiscalizações foram encontradas práticas comerciais não permitidas pela lei.

Na quinta-feira (23), 41 lojas foram alvos de auto de infração e dois estabelecimentos foram notificados a se adequarem a legislação.

A fiscalização do Procon-PB se dividiu antes da Black Friday e durante a ação comercial, uma das mais esperadas do ano. As lojas visitadas anteriormente foram notificadas para apresentar notas fiscais que comprovassem as promoções.