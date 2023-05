I Capacita Sinase-JP

Profissionais da rede de proteção recebem qualificação sobre medidas socioeducativas em meio aberto

30/05/2023 | 21:30 | 41

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), por meio da Proteção Social Especial de Média Complexidade, iniciou nesta terça-feira (30) o I Capacita Sinase-JP, que promove um diálogo sobre a medida socioeducativa em meio aberto no Município, dando voz aos jovens e familiares inseridos no sistema. A programação inclui ainda oficinas, que irão acontecer na manhã desta quarta-feira (31).

A abertura do encontro foi realizada no auditório da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), no bairro Tambiá, com a presença da diretora da Assistência Social do Município, Benicleide Silvestre. “Essa capacitação foi planejada com muita responsabilidade, buscando trazer para nós motivação, conhecimento e estímulo. Falar de socioeducação é falar de ressignificação, e nós, que trabalhamos em uma rede de proteção, devemos trabalhar para garantir os direitos desses adolescentes”, destacou.

O evento contou com a presença dos coordenadores e profissionais que trabalham nas quatro unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Creas), adolescentes e familiares da socioeducação, além da vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PB), Marília Franca, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Catarina Galdêncio, o representante da Rede Margaridas pró Crianças e Adolescentes (Remar), Lorenzo Delani, e a juíza da 2° Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, Antonieta Arcoverde.

Como magistrada das medidas socioeducativas em meio aberto, a juíza Antonieta Arcoverde trouxe como tema de sua palestra a natureza educativa e pedagógica dessas medidas. “É uma honra participar deste momento de promoção de transformação e cabe a todos nós, da rede de proteção, a oportunidade de fazer parte desta transformação. Somente com a troca de experiências e essa aproximação de toda a rede, será possível engrandecer o trabalho de todos, procurando acertar cada vez mais”, frisou.

Rafaela Alves, coordenadora do Creas IV, ressaltou a importância do evento e falou sobre a atuação do serviço. “Está sendo um espaço de construção e troca de experiência, que vai colaborar para o nosso fazer profissional, no processo de execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Destaco os nossos projetos exitosos, como a parceria com a Casa Pequeno Davi, com o Programa Acessuas, por meio do Jovem Aprendiz no Ciee, o Senai que atua junto ao MPT e a 2ª Vara da Infância e da Juventude, e a iniciativa da primeira e da segunda turma da Oficina de Audiovisual, que trazem para estes jovens uma nova perspectiva de vida, tanto no meio profissional quanto na cultura e nas relações entre familiares e a sociedade como um todo”, comentou.

O evento também contou com a participação de alguns jovens que estão sendo acompanhados pelo Creas, que compartilharam suas experiências, por meio de uma rima de rap, e por meio de uma fala sobre o significado do serviço. “Pra mim, o Creas é ajudar um jovem em uma situação de extrema vulnerabilidade a enxergar novas oportunidades de ganhar dinheiro e ajudar a sua família de uma forma honesta e dentro das leis. Além dos cursos ofertados, o conhecimento que eles passam pra gente é de extremo valor. E o que eu acho que mais evoluí desde que entrei no Creas foi a minha responsabilidade e a minha disciplina, em todos os meios da minha vida”, falou um dos jovens.

Atuação do Creas – O Centro de Referência de Assistência Social (Creas), no âmbito da política de assistência social, executa as medidas socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). O Capacita Sinase tem o compromisso de qualificar o atendimento socioeducativo e o fortalecimento de sua relação com as demais políticas setoriais do município de João Pessoa.