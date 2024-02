Saiba como ganhar prêmios na Arena Artilheiro do Campeonato Paraibano 2024

Entre os dias 19 e 25 de fevereiro, das 14h às 20h, o torcedor poderá aproveitar o espaço Arena Artilheiro do Campeonato Paraibano 2024, em uma das praças de eventos do Manaíra Shopping. A ação da Rede Paraíba, em parceria com o Manaíra, busca fortalecer o futebol local e gerar uma aproximação maior entre os torcedores e os profissionais de imprensa que fazem a cobertura da competição nas TVs Cabo Branco e Paraíba, no ge Paraíba, no Jornal da Paraíba e na Rádio CBN Paraíba.

Prêmios na Arena Artilheiro

Para ganhar prêmios no Arena Artilheiro do Campeonato Paraibano 2024 o torcedor precisa participar das brincadeiras e obter êxito. As brincadeiras testam tanto as habilidades da galera como jogador de linha, buscando acertar a bola em alvos específicos, quanto como goleiro.

Quem conseguir vencer os “campeonatos”, leva brindes para casa.

Além das brincadeiras, também há um espaço instagramável para o torcedor garantir os melhores cliques; e o pessoal poderá conhecer e bater um papo com os talentos que fazem o Globo Esporte Paraíba.

