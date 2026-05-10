Frota de veículos cresce quase 50% nos últimos dez anos em João Pessoa

Avenida Josefa Taveira / Foto: Tv Cabo Branco. Foto: Tv Cabo Branco

A frota de veículos em João Pessoa cresceu 49,2% em dez anos e chegou a 504.480 registros em 2025. Em dezembro de 2015, eram 355.132 veículos na capital.

Os dados são de um levantamento feito pela CBN Paraíba, que contabilizou 164.072 veículos a mais circulando na cidade no período analisado.

Na média, o crescimento corresponde a 16.407 novos veículos por ano. O volume equivale a cerca de 1.376 por mês ou 45 veículos incluídos diariamente no trânsito da capital.

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No mesmo intervalo, a população de João Pessoa aumentou 15%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A frota cresceu mais de três vezes acima do ritmo populacional.

Impacto no trânsito

Com mais veículos e crescimento populacional, o trânsito passou a operar com maior lentidão, especialmente nos horários de pico. Corredores como as avenidas Epitácio Pessoa, João Maurício e Ruy Carneiro registram engarrafamentos frequentes.

O professor Nilton Pereira, especialista em trânsito, aponta que a infraestrutura viária não acompanhou o ritmo de crescimento da frota. Ruas planejadas para um volume menor de veículos hoje funcionam próximas ao limite de capacidade, o que afeta deslocamentos diários e o fluxo urbano.

“Esse acréscimo tem se manifestado nos congestionamentos que a gente vê, que a gente tem vivenciado nessa cidade. E o pior é que sem nenhuma perspectiva de melhoria. Não existe a menor possibilidade da malha viária, ou seja, das vias, crescerem acompanhando o aumento dessa frota. Não tem condições de sair modificando ou aumentando as vias para acompanhar o crescimento da frota de veículos”, disse o professor.