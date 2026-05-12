Projeto da Sedap-PB debate sobre a importância do empreendedorismo feminino durante a 3ª Expo Cajazeiras — Governo da Paraíba

“Mulheres do Agro: Empreender para Romper Barreiras e Criar Oportunidades”. Foi este o tema da palestra realizada nessa sexta-feira (8), durante a 3ª Expo Cajazeiras, realizada no Parque de Exposições Antônio Cartaxo Rolim, dentro do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). A exposição é realizada pela Prefeitura de Cajazeiras e integra o Circuito Paraíba Agronegócios, realizado pelo Governo do Estado.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, afirmou que “fortalecer o empreendedorismo é fundamental para garantir ao produtor e a produtora rural a conquista de novos espaços, de ser protagonista, de entender sua importância no meio social em que está inserido”. Ele acrescentou que “o projeto ‘Encontro de Mulheres do Agro’ é a concretização de um espaço dentro dos ambientes das feiras e exposições do agro pensando para o debate de temas importantes para as mulheres e para a sociedade como um todo. É um momento para se abordar, apresentar exemplos e apontar caminhos sobre diversos assuntos”.

A assessora de Gestão Social e idealizadora do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, Márcia Dornelles, ressaltou que “nós não teremos igualdade de gênero enquanto as mulheres não tiverem sua independência financeira e o empreendedorismo é um pilar importante que permite à mulher ter voz”. Ela faz um convite para que tanto mulheres quanto homens reconheçam que o ato de empreender vai muito além de abrir uma empresa: é um movimento de liberdade. “Quando falamos sobre romper barreiras e criar oportunidades, estamos falando de uma jornada que exige coragem mútua e visão estratégica. Para as mulheres, romper barreiras muitas vezes significa superar tetos de vidro, conciliar múltiplas jornadas e provar competência em espaços historicamente masculinos. Para os homens, pode significar romper com modelos rígidos de liderança e aprender a empreender com empatia e colaboração”.

Ela apontou que “o empreendedorismo é a maior ferramenta de mobilidade social que existe, pois não pede permissão para transformar a realidade. Nós mulheres não empreendemos apenas para sobreviver ao mercado, mas para moldá-lo. Para muitas mulheres, o negócio não é um experimento isolado, mas o alicerce que sustenta toda uma estrutura familiar”.

Em seguida, a empreendedora social e secretária de Turismo de Cajazeiras e criadora da Rede “Elas Quem Lucram”, Daianny Valêncio, apresentou as suas experiências atuando em várias frentes com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. Ela, que é farmacêutica de formação, ressaltou que ter a própria fonte de renda contribui, por exemplo, para que mulheres rompam ciclos de violência.

Daianny Valêncio apresentou gargalos que dificultam as mulheres empreender, como a falta de crédito e onde deixar os filhos enquanto trabalham, e como foram criadas ações que possibilitaram o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na região de Cajazeiras. Do crédito inacessível à dificuldade para se capacitar, a empreendedora social explicou que foi ouvindo as mulheres que percebeu como era difícil para elas terem seu próprio negócio.

A partir daí, Daianny Valêncio relatou que iniciativas surgiram. Uma delas foi a criação de um programa de crédito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, foram beneficiadas 50 mulheres com R$ 2 mil. Em parceria com entidades integrantes do Sistema S (Sesc, Senai e Sesi) cursos foram elaborados e ministrados nas comunidades onde essas mulheres viviam, facilitando o acesso à capacitação, como o Programa Beleza Empreendedora, para ensinar técnicas de maquiagem e tratamento de beleza.

Também foram implementados ambientes para que as mulheres pudessem apresentar as suas produções, como criação de um espaço para as mulheres na Expo Negócios Cajazeiras. A implementação da Feira da Mulher Empreendedora é outro exemplo. O evento começou com 12 mulheres empreendedoras do município como expositoras, cresceu e este ano chegou à sua quinta edição em um ambiente maior e com dezenas de mulheres apresentando sua produção.

Já a criação da Rede “Elas Quem Lucram” surgiu durante a pandemia da Covid-19. Daianny Valêncio relatou que o isolamento social interrompeu as ações presenciais já desenvolvidas e trouxe um novo desafio para as empreendedoras. Elas apostaram nas redes sociais para divulgar seus produtos e a criação da rede permitiu dar prosseguimento e ampliar os negócios. O reconhecimento aos projetos sociais veio através de vários prêmios, estaduais e nacionais.

“O que era pouco, elas transformaram em muito”, comentou Daianny Valêncio, que sentiu na própria pele as dificuldades das mães empreendedoras ao se tornar mãe durante a pandemia. Ela complementou emocionada: “Hoje as mulheres da Rede ‘Elas Quem Lucram’ conseguem se enxergar como empreendedoras, como empresárias. Elas escolheram lutar. Eu continuo trabalhando por elas”.

Exemplo de empreendedorismo – Outra palestrante durante o “Encontro de Mulheres do Agro” durante a 3ª Expo Cajazeiras foi a empreendedora Darlania Pinheiro. Mãe de três filhos, ela revelou que passou a empreender, assim como a imensa maioria das mulheres, por necessidade e não por oportunidade, como seria o ideal. Hoje ela produz fraldas ecológicas e outros itens como fraldas geriátricas e roupas infantis sustentáveis.

Criadora da marca de fraldas ecológicas “Darlymamy”, Darlania Pinheiro explicou que tudo começou na pandemia, em 2020, com o nascimento do primeiro filho. A criança tinha alergia às fraldas descartáveis e ela passou a utilizar as fraldas ecológicas. Ela lembrou que começou a divulgar nas suas redes sociais sobre as vantagens, ecológicas e econômicas, sobre este tipo de produto.

Darlania Pinheiro aprendeu sobre as marcas, nacionais e estrangeiras, até que começou a comercializar as fraldas ecológicas de fabricantes nacionais. Com o tempo, iniciou a produção de absorventes menstruais femininos e a vender através da internet. Até que começou sua própria produção de fraldas ecológicas. Ela conseguiu aperfeiçoar a técnica e o design dos itens que fabricava focando na anatomia mais confortável para o bebê, nos materiais de maior qualidade e na criatividade.

“Somos hoje o único fabricante de fraldas ecológicas do Nordeste e a maioria das encomendas que recebemos são de estados do Sul e Sudeste”, revelou Darlania Pinheiro. Ela apontou que “o custo social de uma fralda ecológica é enorme. A mesma fralda pode ser lavada e usada 400 vezes e o volume de água para limpá-la para reutilizá-la é menor que para a fabricação das fraldas descartáveis”. Ela apontou que “um bebê que usa fralda descartável produz uma tonelada de lixo e o planeta não suporta mais isso”. A empreendedora completou: “Você precisa parar e pensar qual o impacto social está tendo o seu negócio. É preciso fazer essa pergunta a si mesmo”.

A gerente de Negócios do Banco do Nordeste, Rogéria Silva, também falou durante o evento. Ela comentou sobre a atuação do Banco do Nordeste visando a disponibilização de crédito e capacitação voltados às mulheres empreendedoras, especialmente através do programa CrediAmigo. “O banco está preocupado com as discrepâncias sociais e tem atuado para encontrar soluções e enfrentar essas situações”. Ela concluiu: “A gente não pode abaixar a cabeça. Precisamos continuar lutando pelos novos espaços”.

Já a professora, psicóloga e artista plástica Mércia Barbosa, que teve pinturas expostas ornamentando o auditório da 3ª Expo Cajazeiras durante a palestra do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, falou emocionada sobre o tanto de aprendizado que absorveu durante o evento. “Eu aprendi muito ouvindo essas mulheres palestrar aqui hoje. As histórias e as experiências contadas aqui são muito valiosas e servem de exemplo para outras mulheres. Todas estão de parabéns e queria agradecer por tanto ensinamento”, frisou.

As participantes do evento foram homenageadas com troféus e um chapéu personalizado do “Encontro de Mulheres do Agro”. A mesa do projeto durante a 3ª Expo Cajazeiras contou, ainda, com a secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Léa Silva, que representou a prefeita de Cajazeiras, Socorro Delfino; Beatriz Araújo, que representou a vice-prefeita Christiane Araújo; a secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Elis Carolino.

A exposição – A programação da 3ª Expo Cajazeiras prossegue até este sábado (9), e conta com torneio leiteiro, concurso de raças, exposição de animais, produtos, insumo e maquinário relacionado ao agronegócio. Também são realizadas palestras e shows artísticos.

Nesta sexta-feira (8), a Sedap-PB, por meio do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Aqüicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, conhecido como Programa de Piscicultura, fez a entrega de 100 mil alevinos ao município de Cajazeiras, e de 30 mil para Carrapateira.

A 3ª Expo Cajazeiras é realizada pela Prefeitura de Cajazeiras em parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedap-PB. O Sebrae Paraíba, o Banco do Nordeste, o Governo Federal e a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco + Bov) também são parceiros na promoção do evento.