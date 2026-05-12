Prefeitura realiza castração de 40 cães e gatos no 1º dia da ação ‘Sábados da Proteção Animal’

Quarenta pets, entre cães e gatos, foram castrados, neste sábado (9), por médicos veterinários, dentro da ação ‘Sábados da Proteção Animal’, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foi o primeiro dia desta ação, que ocorrerá nos demais sábados do mês de maio, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro dos Bancários.

“Trata-se de um controle populacional animal e de saúde ambiental. A ação beneficia cães e gatos previamente cadastrados e foi realizada devido a demanda. Fizemos um mapeamento prévio na cidade, realizamos uma busca ativa e concluímos com a realização da ação ‘Sábados da Proteção Animal’ com os pets da Capital”, afirmou Gabriela Azevedo, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa.

A meta inicial, segundo a diretora do CCZ, era atender 30 pets, no entanto, o número foi ampliado para 40 devido a quantidade de protetores e gestores previamente cadastrados. “Esses cadastros foram feitos de forma separada no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, já executado pelo Centro de Controle de Zoonoses, que atende diariamente a população”, disse Gabriela.

Com o aumento de 30 para 40 castrações a cada sábado do mês de maio, a ação ‘Sábados da Proteção Animal’ realizará cerca de 160 castrações gratuitas, reforçando as políticas públicas de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pelo Município. O procedimento é indicado para animais saudáveis, com idade entre um e cinco anos.

Na ação deste sábado, os tutores e protetores dos animais começaram a chegar logo cedo. Sete médicos veterinários e outros sete auxiliares se encarregaram das cirurgias, num procedimento altamente profissional e cauteloso.

Donos de cães e gatos enalteceram a ação da Prefeitura de João Pessoa, realizada através do Centro de Controle de Zoonoses. “É uma ação excelente porque muitos não têm condições de fazer essas cirurgias em clínicas particulares. Mesmo reconhecendo que a demanda é grande, no entanto, ainda é melhor do que pagarmos essas castrações”, disse Marileide da Silva Santos, moradora de Mangabeira.

Marileide levou sua gata ‘Pretinha’ para castração e, após todo o processo, distribuiu sorrisos largos com o sucesso. “É um procedimento que dá mais qualidade de vida ao animal. Evita procriação e se tem vida mais saudável. A ‘Pretinha’ foi a penúltima a ser cadastrada, pois ainda falta o filho dela”, relatou.

Yauma Alves, moradora do bairro Mangabeira VIII, também acompanhou a castração dos seus pets. Foram três castrações dos 25 gatos que possui em sua residência. “Alguns já estão castrados, outros ainda faltam, mas, esta ação aos sábados é muito importante para todas nós que criamos esses animais”, disse ela.

Números surpreendentes – A quantidade de atendimento aos pets no Centro Municipal de Controle de Zoonoses chama muito a atenção, conforme dados estatísticos apresentados pela direção do órgão. Diariamente, o centro disponibiliza entre 30 e 40 vagas através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, chegando a superar 600 cirurgias de castrações por mês.

“No primeiro trimestre deste ano, houve um aumento considerável de 73,13% em relação ao mesmo período de 2025. Para sermos precisos, são 617 cirurgias realizadas mensalmente. Uma demanda crescente devido a gratuidade, já que, uma cirurgia desta em clínica particular está orçada entre R$ 1.500 a R$ 2 mil”, alegou Gabriela Azevedo, diretora do CCZ.

Adoção – A adoção de um cachorro chamou a atenção de quem se encontrava na manhã deste sábado, no Centro de Controle de Zoonoses, nos Bancários, em João Pessoa. Um popular procurou o local e decidiu deixar 9 animais para doação. A senhora Maria de Lourdes Silva Garcia, residente em Mangabeira, decidiu acolher um dos animais colocados à disposição.

Os animais ficaram expostos ao público na frente do CCZ, sob os cuidados de funcionários do espaço, mesmo não sendo do Centro. “Decidi adotar porque gosto de animais. Já tenho um gato e, agora, também um cachorro”, afirmou Maria de Lourdes. Os animais não adotados serão colocados novamente à disposição do público, no próximo sábado (16), durante a segunda ação ‘Sábados da Proteção Animal’, que acontece também nos dias 23 e 30.

Serviço – O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Rua Walfredo Macedo Brandão, nº 100, no bairro dos Bancários. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.