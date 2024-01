8º suplente assumirá na ALPB

O professor Francisco Garcia, da Federação Rede/Psol, assumirá temporariamente um mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Será o 8º suplente a chegar na ‘Casa’ somente no primeiro ano da atual legislatura. Ele assume com a licença do deputado Chió (Rede).

A mudança faz parte de um ‘rodízio’ interno da legenda. Semelhante ao que têm feito os partidos União Brasil, Republicanos e MDB.

Com a estratégia já assumiram os suplentes Juscelino do Peixe (Republicanos), Leonice Lopes (Republicanos), André Gadelha (MDB), Alexandre de Zezé (Republicanos), Sílvia Benjamin (Republicanos), Nilson Lacerda (União Brasil) e Airton Pires (União Brasil).

Em tempo

A ascensão dos suplentes é uma estratégia legítima dos partidos. Busca o fortalecimento das legendas. É algo que, via de regra, é combinado entre os candidatos antes da disputa eleitoral. No entanto, o eleitor precisa estar alerta à sistemática. É preciso analisar bem os integrantes das legendas e não apenas o candidato escolhido na hora do voto.

O mandato, só lembrando, é do partido – embora tenhamos no Brasil escolhas personalíssimas.