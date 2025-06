Com nova estrutura e local, 29º FORRONOVOS supera expectativas e atrai grande público

Um dos mais tradicionais festejos juninos do Rio Grande do Norte, o FORRONOVOS em Currais Novos celebrou o início de sua 29ª edição com uma grande novidade: um novo local e uma maior estrutura para o festival de quadrilhas juninas. Com edições realizadas em locais como o espaço entre as praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, Largo do Coreto Guarani e Palácio dos Esportes, o FORRONOVOS mudou de local e superou as expectativas do público e da organização, com toda estrutura montada no Espaço Cultural “Monsenhor Ausônio de Araújo Filho” (Praça da Imaculada Conceição).

A abertura do evento ocorreu no início da noite desta quinta-feira (12) e contou com a presença do Prefeito Lucas Galvão, da Vice-Prefeita Milena Galvão, vereadores, secretários municipais, do Padre Fagner Sérgio, e de grande publicou que lotou a “Arena do Forró”, a maior já montada para o Festival de Quadrilhas Juninas no município. No Largo da Avenida Tungstênio, Mara Dias e o Arraiá do Xamequinho animaram o público infantil, e Aleijadinho de Pombal e Messias Paraguay animaram o público geral. Apresentações culturais e artísticas de projetos sociais, escolas e creches e instituições, e a escolha do Rei e Rainha do FORRONOVOS, animaram o público na Arena.

Para o Secretário Municipal de Cultura, Adriano Nunes, o FORRONOVOS tem a essência e a identidade do povo curraisnovense e voltar a realizá-lo na rua é uma grande conquista da gestão. “Pensamos com muito carinho cada detalhe, e ver este espaço lotado é a certeza que acertamos e que a população confiou em nossa ideia. Viva o Forronovos”, disse Adriano. A estrutura do Forronovos conta com “Corredor Cultural”, Feira de Artesanato e Culinaristas, e diversos locais para fotos e brincadeiras juninas como o “Pau de sebo”.

(Fotos: Mazilton Galvão (Drone) e Júlio Dantas)

A programação do FORRONOVOS segue até o próximo domingo (15). Confira alguns eventos importantes para este final de semana:

Sexta-feira (13/06):

• 20h: Festival de Quadrilhas Escolares (Espaço Cultural Monsenhor Ausônio de Araújo Filho)

(Corredor Cultural: Elaine Santos, Coco do Seridó)

• 22h: Largo da Avenida Tungstênio: Show de Walkyria Santos e Giullian Monte

Sábado (14/06):

• 15h30: Corrida da Fogueira (Centro)

• 20h: Festival de Quadrilhas Tradicionais e Estilizadas (Espaço Cultural Monsenhor Ausônio de Araújo Filho)

• (Corredor Cultural: Lucas do Acordeon, Pastoril Sheelita)

• 22h: Largo da Avenida Tungstênio: Show de Pedrinho Pegação e Hugo e Heitor

Domingo (15/06):

• 20h: Festival de Quadrilhas Tradicionais e Estilizadas (Espaço Cultural Monsenhor Ausônio de Araújo Filho)

(Corredor Cultural: Forro Flor de Caroá, Caçuá de Mamulengos e Poeta Léo Medeiros)