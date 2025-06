Semob-JP define operação de trânsito para apoiar eventos esportivos neste domingo

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai dar apoio operacional com 45 agentes e equipamentos de sinalização viária a Corrida Extremo Oriental, Violeta Run-2025 e ao Passeio Ciclístico Forrobike, que ocorrem neste domingo (15). Para isso, o tráfego de veículos vai ser monitorado por agentes de mobilidade nos trechos de passagem dos atletas.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou o apoio da Semob-JP às atividades esportivas e práticas de vida saudável. “Essas iniciativas poderão contar sempre com o apoio da gestão municipal, em especial da Semob. Ficamos felizes em participar ativamente desses eventos que aproximam tantas pessoas das mais diversas camadas da sociedade, em um propósito único que é a prática do esporte, na busca por uma vida saudável”, disse Marcílio do HBE.

Violeta Run 2025 – Com percursos de 3, 6 e 12 quilômetros, o Violeta Run 2025 vai largar, às 6h, do Busto de Tamandaré, em Tambaú, de onde seguirão pelas Avenidas Almirante Tamandaré, João Maurício, até o Verde Green Hotel, retorno de 3km. Para quem fará 6km, segue até o Mag Shopping, de onde retorna. Os atletas de 12km continuam pela Avenida Flávio Ribeiro Coutinho até o Hyde Park, ponto de retorno. A expectativa da organização do evento esportivo é encerrar às 9h.

Corrida Extremo Oriental – Com largada a partir das 6h, do Mangabeira Shopping, os atletas farão percursos de 5 e 10km, seguindo pela Avenida Hilton Souto Maior em direção ao Posto Federal, com retorno dos atletas de 5km em frente ao Green House Aliance, no Portal do Sol. Os participantes que farão o percurso de 10km, continuarão pela PB-008 até próximo o Condomínio das Américas e retornarão para a chegada no Mangabeira Shopping.

Forrobike – Ainda no domingo, saindo do Parque Solon de Lucena, às 7h, o passeio ciclístico Forrobike vai percorrer 21 ruas do Centro, até chegar à Avenida Epitácio Pessoa, seguindo em direção à Orla, depois Avenida Antônio Lira, Rua Índio Arabutan, Avenida Cabo Branco, Avenida João Cirilo, Rua Ricardo Albuquerque Campos, Rua Luzinete Formiga de Lucena, Avenida Panorâmica e Bosque dos Sonhos, no Altiplano Cabo Branco, onde o passeio será encerrado.