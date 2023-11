Presidente da Caixa Econômica Federal confirma realização de novo concurso público

O paraibano também falou que pretende, em 120 dias, “reduzir as filas principalmente destinadas a programas como o Bolsa Família e outros que têm a ver com a Caixa”. Mas, não detalhou como a medida será tomada.

Não se concebe que nossas agências sejam lotadas enquanto você tem todo um sistema tecnológico a disposição. Assumimos um compromisso de em 120 dias reduzir as filas”, disse.

Carlos Vieira na presidência da Caixa

O paraibano Carlos Vieira Fernandes tomou posse como presidente da Caixa Econômica Federal no início de novembro, após a demissão da então presidente do banco, Rita Serrano. O novo chefe do banco conta com o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).