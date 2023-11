Biógrafo e estudioso da obra de Paulo Freire, professor da UCLA lança livro em João Pessoa

Para nós, brasileiros, Carlos Alberto Torres foi um grande jogador de futebol. Mas não é o capitão do tri o personagem da coluna nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, e, sim, Carlos Alberto Torres (Foto/Reprodução), o sociólogo político argentino que lança hoje em João Pessoa o livro Fundamentos Teóricos e Empíricos da Educação para a Cidadania Global Crítica.

Apresento: intelectual reconhecido internacionalmente, Carlos Alberto Torres, 73 anos, está no topo da atividade acadêmica do mundo, atuando numa das mais prestigiadas universidades americanas. Ele é professor da UCLA, a Universidade da Califórnia. Com formação na Argentina, nos Estados Unidos e no Canadá, é diretor do Instituto Paulo Freire da UCLA.

E aqui abro um parêntese para que não se apague da nossa memória. Enquanto a Universidade da Califórnia tem um Instituto Paulo Freire, no Brasil, muito recentemente, tivemos um governo que quis banir da história da educação brasileira e da memória nacional a figura do grande educador e pensador pernambucano.

Com quase 70 livros publicados, Carlos Alberto Torres é reconhecido com o título de Distinguished Professor na área da Educação. Também é diretor fundador do Instituto Paulo Freire em São Paulo e em Buenos Aires, além de ter atuado como coordenador da cátedra Global Learning and Global Citizenship Education, da UNESCO e UCLA.

Transcrevo algo que está no livro de Carlos Alberto Torres:

“Vive la liberté deveria ser nosso grito de guerra. Vive la liberté deveria ser a única reação possível de educadoras e educadores e pessoas de boa vontade confrontadas com assombro e tristeza ao se deparar com episódios de violência, intolerância brutal, alienação social, nacionalismo étnico e fundamentalismo religioso violento de qualquer espécie. Vive la liberté é nosso grito de guerra, e deveríamos dizer isso alto e bom som para todas as pessoas de boa vontade que ouvem e estão dispostas a agir”.

Carlos Alberto Torres diz que não escreveu Fundamentos Teóricos e Empíricos da Educação para a Cidadania Global Crítica apenas para a elite cosmopolita, “mas para qualquer pessoa que esteja tentando compreender a educação para a cidadania global e a educação para o desenvolvimento sustentável”.

Minha opinião pessoal: Carlos Alberto Torres é um homem fascinante. Ele conquista pela inteligência extraordinária do discurso e pelo brilho intenso com que defende seus argumentos. É um intelectual formado no ambiente acadêmico, mas você não precisa ser desse ambiente para se deixar seduzir por ele.

Quer conhecer Carlos Alberto Torres? Ele está em João Pessoa e autografa o livro Fundamentos Teóricos e Empíricos da Educação para a Cidadania Global Crítica nesta sexta-feira (24) a partir das cinco da tarde. Será na Livraria do Luiz do MAG Shopping. Não precisa de convite formal. É só chegar.