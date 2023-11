Celeiro Espaço Criativo abre as portas para visitação também aos sábados até 7 de janeiro

O Celeiro Espaço Criativo, no bairro do Altiplano, segue com exposição permanente de peças e obras de artistas populares de várias partes do estado, sendo uma boa opção para conhecer as riquezas artísticas e culturais da Paraíba, tanto para os turistas que visitam a Capital, como para os pessoenses. Os trabalhos, que podem ser adquiridos no local, reúnem, além de artesanato, cultura popular, artes visuais e design.

A entrada é gratuita e o espaço está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente o Celeiro Espaço Criativo abrirá também aos sábados, até 7 de janeiro de 2024, durante o período de realização da Feira Natalina, que está sendo promovida pela Prefeitura de João Pessoa, no Largo de Tambaú, das 17h às 22h, todos os dias.

Os artistas trabalham com materiais diversos como madeira, cerâmica, tecidos, metal, rendas, telas, entre outros. “Nós temos atualmente, no Celeiro, exposições permanentes e coletivas de artistas de várias localidades. Exposições de artesanato e arte popular”, explicou Ilson Moraes, curador do Celeiro Espaço Criativo. “Vários desses artistas estão representando o Celeiro na Feira Natalina, no Largo de Tambaú, expondo e comercializando suas peças”, completou.

Ao todo, a Feira Natalina terá a participação de cerca de 300 artesãos inscritos nos programas mantidos pela Prefeitura, a exemplo do Celeiro Criativo, Economia Criativa, Economia Solidária e Balaio Nordeste. Os produtos estarão expostos em 60 barracas instaladas no local. Haverá rodízio dos artesãos para garantir a participação de todos.

O ceramista Jeorge Paiva está aproveitando a Feira Natalina para mostrar o seu trabalho e comercializar suas peças. “Vendi peças com valor acessível ao público. É um público bastante diverso, tem pessoas de todos os lugares”, disse. A matéria-prima utilizada por ele é a argila e suas peças remetem a ancestralidade.

“É na cerâmica que consigo transformar minhas ideias em um protesto silencioso da presença da africanidade no Brasil, mostrando através das figuras negras de pescoços alongados, toda altivez do povo negro. Essa altivez também não é esquecida na brasilidade que trago no meu trabalho, tentando retratar costumes do meu povo nordestino. As máscaras negras, também, são referências desta africanidade e quando o espectador encontra-se frente a frente com elas o diálogo com a história acontece”.

Celeiro – O Celeiro Espaço Criativo é vinculado à Secretaria de Educação e Cultura do Município (Sedec) e foi criado para expor e fortalecer a divulgação e comercialização da produção artesanal de artistas de todo o Estado.

Serviço:

Localização – O Celeiro é localizado na Avenida João Cirilo da Silva, nº 850, no bairro Altiplano.

Visitação – Aberto a visitação gratuita de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente abrirá também aos sábados, até 7 de janeiro de 2024.