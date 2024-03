Bandidos furtam cabos elétricos na Praça da Independência e transformador na PB-008; Seinfra realiza reparos

19/03/2024 |

A Praça da Independência foi alvo de bandidos que furtaram cerca de 400 metros de cabos elétricos. Outro local que sofreu com ação de criminosos foi a Rodovia PB-008, que teve um transformador de energia roubado. A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), já iniciou a recuperação da iluminação pública nos locais.

De acordo com a diretora de Iluminação Pública (Dilup), Joyce Alves, já foram registrados dois Boletins de Ocorrência junto à Polícia Civil para investigar os casos. Ainda segundo ela, a Seinfra já está trabalhando para restabelecer a iluminação nos dois lugares.

“Estamos fazendo o possível para resolver as pendências o mais rápido possível. Já fizemos os Boletins de Ocorrência dos dois casos e contamos com as autoridades para investigar e punir os culpados”, falou Joyce.

A população pode colaborar com a Prefeitura e os órgãos de segurança pública para evitar os furtos. Se perceber alguma atividade suspeita, deve ligar imediatamente para a Polícia Militar (190) ou a Guarda Civil Metropolitana (153).

Atendimento – Em caso de problemas na iluminação pública de seu bairro, a população deve solicitar os serviços de manutenção através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Através desta ferramenta, o cidadão tem agilidade e pode acompanhar o andamento de sua solicitação.