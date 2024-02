Prefeito faz visita técnica em escolas, inspeciona obras e acompanha início das aulas na rede, que ganhou 13 mil novos alunos

No início do ano letivo, em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena aproveitou para verificar, nesta sexta-feira (16), o funcionamento das inovações que a Prefeitura está promovendo em toda a rede municipal de ensino, como as salas Google, espaços Make, câmaras de monitoramento e de reconhecimento facial, que estão auxiliando os alunos no ambiente escolar e elevando a qualidade do aprendizado. Numa agenda especial dedicada à Educação, o gestor também inspecionou obras em algumas das 36 unidades que estão sendo reconstruídas para entrar no padrão de excelência responsável pelo ingresso de 13 mil novos alunos neste ano de 2024.

“Estamos cumprindo um planejamento, uma ação de fazer a educação pública de João Pessoa com a qualidade que a cidade merece, que possa ser de forma verdadeira um instrumento de mudança da vida das pessoas para melhor. É a garantia de um futuro melhor. Estamos cuidando não apenas das questões físicas, que são importantes para quem trabalha e para quem estuda, colocando ar-condicionado em todas as salas, trazendo tecnologia de ponta em nível nacional, em nível internacional, ofertando aos nossos alunos. São mais de 45 mil tablets com internet, todos os professores com Chromebook, com Sala Google, Sala Make, com ferramentas e instrumentos tecnológicos de monitoramento de câmeras, por exemplo. Dar ordem de serviço de novas escolas e também ver como as unidades estão funcionando, isso faz parte de todo um cuidado com a Educação”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura de João Pessoa já deu ordem de serviço para reconstrução de 70 unidades de ensino, sendo que 34 já foram entregues e 36 estão com obras sendo executadas. O investimento é da ordem de R$ 136,5 milhões. O vice-prefeito Leo Bezerra disse que João Pessoa está no caminho certo, fazendo uma verdadeira revolução na Educação, promovendo avanços antes nunca proporcionados para os alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino.

“O prefeito coloca toda a equipe da educação na rua, a Seinfra também na rua, na construção de novas escolas, reforma de novas escolas, nesse novo modelo de escola. E é uma satisfação poder, também, estar entregando esses kits escolares para o início das aulas, saber que nós estamos no caminho certo, com a sala Google, com a sala Make, com a construção de novos equipamentos para melhorar a educação das nossas crianças. É para isso que nós estamos aqui”, garantiu Leo Bezerra.

No último Senso da Educação, João Pessoa registrou a marca de 70 mil estudantes. A secretária de Educação e Cultura, América Castro, informou que, em média, cerca de 5 mil alunos concluem o 9° ano e saem preparados para serem acolhidos, seja na rede privada ou estadual. Já os 13 mil novos matriculados são, de acordo com a gestora, a comprovação da qualidade do ensino que está sendo ofertado no município, onde pais e mães buscam segurança, tecnologia, unidades mais confortáveis e uma pedagogia moderna.

“Um dia que eu digo que é para celebrar, celebrar com várias ações que estão chegando, de fato, na rede pública, na escola pública. E o mais importante de tudo é que é um trabalho de rede, porque todas as escolas tem o mesmo patamar, as mesmas orientações, tanto pedagogicamente como também física. Eu que sou professora de rede pública, eu acho que a escola deve ser um local bacana, agradável, para que o nosso aluno tenha vontade de retornar no outro dia. Então, é isso que a gente tem trazido agora para a nossa rede pública. Além de todo um aparato tecnológico, Chromebook, Sala Make, Sala Google, os nossos professores recebendo também equipamentos para poder facilitar o dia a dia deles, a gente tem um acompanhamento mais direcionado à parte pedagógica. Hoje, por exemplo, eu sei qual é a turminha, o que o menino aprendeu, o que não aprendeu, sei o nome do aluno, o seu professor e o que estava ministrando nas aulas”, explicou a secretária.