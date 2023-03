No Valentina Figueiredo

CPICS Canto da Harmonia oferece prática do Tai Chi Chuan destinada às crianças e adolescentes

23/03/2023 | 20:00 | 79

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, situado no bairro Valentina Figueiredo, região da zona sul de João Pessoa, está formando um grupo composto por crianças e adolescentes, na faixa etária dos 07 aos 17 anos, voltado para a prática do Tai Chi Chuan.

De acordo com Greicy Bernardo, diretora do CPICS Canto da Harmonia, para ter acesso ao serviço, que dispõe de 20 vagas, basta comparecer ao centro com o Cartão SUS, comprovante de residência e documento com foto. O interessado passará por uma escuta terapêutica e consequente seleção para participar do grupo de Tai Chi Chuan. A prática acontece semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 15h.

“Quando praticado por crianças, o Tai Chi Chuan ajuda os pequenos, de uma maneira lúdica e saudável, a reconhecer o próprio corpo e entender suas possibilidades de movimentação. Além disso, reforça a ligação das crianças com a natureza, seus ciclos e suas energias”, destacou Greicy Bernardo, diretora do Canto da Harmonia.

Tai Chi Chuan – É uma arte marcial chinesa interna (nei jia), que combina exercícios corporais milenares conhecidos como chi kung e tao yin, que envolvem a respiração, a concentração e os preceitos da Medicina Tradicional Chinesa.

O Tai Chi Chuan é um exercício gracioso, elegante e suave. Envolve uma série de movimentos realizados de forma lenta e focada nas sensações do corpo, acompanhados por uma respiração profunda. Cada postura flui para a próxima sem pausa, garantindo que o corpo esteja em movimento constante.

Canto da Harmonia – O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia fica situado à Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo. O telefone para informações é o (83) 3218-5873 e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.