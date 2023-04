Manutenção e zeladoria

Sedurb realiza serviços na Academia da Saúde nos Funcionários e no Mercado de Peixe de Tambaú

03/04/2023 | 19:00 | 41

Dando continuidade ao cronograma de serviços, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza ações de manutenção e zeladoria na Academia de Saúde nos Funcionários, Mercado do Peixe de Tambaú, além de outras praças da cidade.

Esta semana, por conta do feriado religioso, os serviços serão executados até a próxima quarta-feira (5). O secretário Fábio Carneiro ressaltou que os serviços são de fundamental importância para a conservação do patrimônio público e contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Todos os locais recebem serviços de reparos técnicos e estruturais, troca e consertos de equipamentos, pinturas e outras melhorias. As ações são fruto de reivindicações feitas pela população e constam no cronograma elaborado pela Sedurb desde o início do ano. “Tivemos um ritmo de trabalho muito intenso no primeiro trimestre do ano e a nossa intenção é aumentar ainda mais para atendermos, cada vez mais, as solicitações que nos chegam diariamente”, disse Fábio Carneiro.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected] Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.