Supermercado no Bessa anuncia que vai fechar, clientes temem perder padeiro e nova empresa responde

Uma rede de supermercados anunciou que vai fechar sua loja em João Pessoa neste fim de ano. Mas o que chamou a atenção foi a reação dos clientes nas redes sociais: a esmagadora maioria pediu que o padeiro – que, segundo eles, faz o melhor pão vendido no bairro – fosse mantido no quadro de funcionários da nova administração. Até uma vaquinha foi sugerida – para abrir uma padaria para o profissional.

Pra quem faz o pão do Dia, pelo amor de Deus não saia do Bessa, a gente faz uma vaquinha e abre uma padaria pra você!”, publicou Vitoria Cardoso em resposta ao anúncio do fechamento da loja nas redes sociais.

Recado para o padeiro do dia: aonde o senhor vai trabalhar? Vou atrás do senhor pra ir comprar o melhor pão que já comi”, comentou Priscylla Leite.

A loja do DoDia Supermercados no Aeroclube (que muitos também chamam de Bessa) vai fechar no dia 31 de janeiro, após ser vendida ao RedeCompras, de Campina Grande. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (28) nas redes sociais da empresa.

Procurado pelo Jornal da Paraíba, o RedeCompras garantiu que vai “incorporar o máximo possível de colaboradores que já eram do supermercado negociado” – inclusive o padeiro e a equipe da padaria. E também vai “aproveitar toda a estrutura já existente no local com os serviços de açougue, padaria, hortifruti, estacionamento e delivery”.

O RedeCompras também respondeu aos clientes do DoDia na página do supermercado: “A partir de janeiro estaremos chegando em João Pessoa, acolhendo o máximo de colaboradores que queiram começar essa nova jornada conosco e também você cliente! Para ter um lugar para fazer sua feira com comodidade, atendimento diferenciado, preço justo e produtos de qualidade, inclusive o pão 🤭”.

O sócio-presidente do DoDia Supermercados, Cláudio Freitas, explicou ao Jornal da Paraíba que a receita do pão é padrão em todos os supermercados da rede. E que, durante o processo de venda da loja, ficou acordado que a mesma receita da padaria seria seguida para servir aos clientes do novo supermercado.

“Pelo menos é o que foi relatado pelos compradores, que eles vão manter o mesmo padrão. Então vai continuar o mesmo padrão de qualidade, a receita continua a mesma, os funcionários vão permanecer na empresa e inclusive a produção”, explicou.

A nova loja do RedeCompras no Aeroclube deve começar a operar na primeira quinzena de janeiro de 2024. O Grupo RedeCompras atualmente conta com cinco lojas em Campina Grande.

Além dessa nova loja no Aeroclube, estão previstas mais duas lojas na Grande João Pessoa. Ainda para 2024 o grupo realizará a inauguração de uma unidade no bairro de Intermares, em Cabedelo, e, para 2025, haverá mais uma unidade no bairro de Manaíra.

O DoDia Supermercados tem outras três unidades, todas em Catolé do Rocha, no Sertão do estado, e o motivo da venda da loja de João Pessoa foi “recuperação financeira”, segundo o sócio-presidente.