Versão 2023

‘Procon-JP vai às aulas’ inicia inscrições nesta segunda-feira para alunos da rede municipal

26/03/2023 | 11:00 | 74

Os alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino e os estudantes matriculados no Ciclo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem se inscrever a partir desta segunda-feira (27), na edição 2023 do ‘Procon-JP vai às aulas’, que mais uma vez ampliou o número de vagas e este ano vai contemplar 2.400 estudantes, que terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 700,00 a ser paga em parcela única após a finalização do ciclo de formação.

As inscrições, que vão até o dia 10 de abril, serão realizadas na secretaria da escola onde o candidato esteja matriculado, que disponibilizará orientação adequada para a viabilização do cadastro. O secretário Rougger Guerra ressalta que o ‘Procon-JP vai às aulas’ é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec).

“Estamos no terceiro ano de um trabalho conjunto vitorioso na execução do programa. A Sedec viabiliza a logística do curso para os estudantes, que é um trabalho de extrema importância para o programa. Mais uma parceria de grande sucesso entre secretaras da Prefeitura de João Pessoa”, afirmou Rougger Guerra.

Documentos – No ato da inscrição, os estudantes devem apresentar frequência escolar regular não inferior a 80%, além do formulário específico devidamente preenchido, cópias de CPF e do RG ou da certidão de nascimento do aluno ou do responsável em caso de menor idade; cópia do extrato, cartão ou outro documento referente à conta bancária em nome exclusivamente do aluno ou do responsável legal em caso de menor idade.

Perfeitas condições – O titular do Procon-JP alerta que todos os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com clareza, a identificação de todos os dados. E orienta: “Os interessados devem conferir com atenção as informações solicitadas, bem como a documentação e/ou eventuais comprovações complementares antes de finalizar seu cadastro. Na dúvida, o candidato deve procurar a assistente social ou a direção da escola”, destacou.

Ajuda de custo – O programa vai oferecer aos alunos selecionados uma bolsa em parcela única de R$ 700,00, a ser paga após o ciclo de formação, com recursos do Fundo Municipal de Direitos Difusos. A versão 2023 do ‘Procon-JP vai às aulas’ foi lançado no último dia 9 pelo prefeito Cícero Lucena, iniciando as comemorações pela passagem do Dia Mundial do Consumidor, festejado em 15 de março.

Serviço: Inscrição doPrograma‘Procon-JP vai às aulas’

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal e do Ciclo IV da EJA

Data: 27/03/2023 a 10/04/2023

Local: Escola onde o estudante for matriculado