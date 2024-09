ONDE ASSISTIR Real Valladolid x Real Sociedad AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (21/09)

Por MRNews



A partida entre Real Valladolid x Real Sociedad acontece HOJE (21/09), às 09 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Real que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Real Valladolid x Real Sociedad – Previsão, Notícias da Equipe, Escalações

No sábado, 21 de setembro de 2024, às 09:00 (horário de Brasília), Real Valladolid enfrenta o Real Sociedad no Estádio Municipal José Zorrilla pela 6ª rodada da La Liga.

Análise da Partida

As notícias do Real Valladolid, que retornou à La Liga, começou a temporada com uma vitória, mas desde então caiu em um período de forma ruim, com apenas um ponto dos últimos quatro jogos. A equipe está na 17ª posição com quatro pontos. A derrota pesada para o Barcelona (7-0) e uma recente derrota para o Celta Vigo ampliaram os problemas defensivos, com a equipe sofrendo 13 gols em cinco jogos.

Real Sociedad também tem enfrentado dificuldades, ocupando a 16ª posição com quatro pontos. A equipe de Imanol Alguacil venceu apenas uma vez nas últimas seis partidas e está se preparando para sua estreia na fase de grupos da Europa League. As derrotas para Alaves, Real Madrid e Mallorca, além de um empate com Getafe, indicam um início de temporada abaixo do esperado.

Forma Recente:

– **Real Valladolid (La Liga):** WLDLL

– **Real Sociedad (La Liga):** LWLDLL

Notícias das Equipes:

– **Real Valladolid:** Javi Sanchez e Anuar Tuhami estão fora por lesão, e Mario Martin está suspenso após cartão vermelho. Raul Moro deve ganhar uma vaga no time titular após seu gol como substituto, e Victor Meseguer pode entrar no meio-campo. O técnico Paulo Pezzolano deve manter a formação 5-3-2, com Juanmi Latasa liderando o ataque.

– **Real Sociedad:** Hamari Traore, Brais Mendez, Arsen Zakharyan e Urko Gonzalez permanecem ausentes devido a lesões. O técnico Alguacil deve manter a formação atual, com Takefusa Kubo começando na ponta. Mikel Oyarzabal, que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024, deve jogar como atacante central, com Sheraldo Becker e Umar Sadiq iniciando no banco.

Prováveis Escalações:

– **Real Valladolid:** Hein; L Perez, Comert, Ozkacar, Rosa, Ndiaye; K Perez, Meseguer, Amallah; Latasa, Moro

– **Real Sociedad:** Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz; S Gomez, Benat, Zubimendi, Sucic, Kubo; Oyarzabal

Previsão:

**Real Valladolid 1-2 Real Sociedad**

A partida é difícil de prever, mas Real Sociedad deve superar o Real Valladolid, que tem mostrado fragilidades defensivas. A equipe visitante deve garantir uma vitória importante para melhorar sua posição na tabela.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

