Com Matheus Cunha, Ancelotti faz primeira convocação na Seleção; veja lista

Nesta segunda-feira (26), o técnico Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente e anunciou sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira, para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

+ Confira a tabela completa das Eliminatórias Sul-Americanas

Ancelotti na sua primeira convocação da Seleção Brasileira. Cahê Mota/ge

A estreia do italiano à frente da Canarinho será no próximo dia 5, às 20h (de Brasília), contra os equatorianos, em Guayaquil. O primeiro compromisso de Ancelotti no Brasil será no dia 10 de junho, diante dos paraguaios, na Neo Química Arena.

A primeira convocação de Ancelotti contou com algumas novidades. Principalmente no sistema defensivo. São os casos do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o zagueiro Alexsandro, do Lille, e Andrey Santos, do Estrasbourg.

Matheus Cunha, que havia sido convocado por Dorival Jr., volta à Seleção Brasileira com Carlos Ancelotti. Nas últimas partidas das Eliminatórias, o paraibano chegou a atuar contra Colômbia e Argentina, quando marcou um gol contra os atuais campeões do mundo. O meia-atacante, inclusive, é o novo contratado do Manchester United, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

Veja a lista de convocados por Ancelotti para a Seleção

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcaste), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) e Ederson (Atalanta);

Atacantes: Anthony (Real Betis), Gabriel Martinelli (Arsenal), Estevão (Palmeiras), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vini Jr. (Real Madrid).

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba