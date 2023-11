Seinfra expõe avanços em informatização durante 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) está participando da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, até este sábado (25). A Seinfra montou um stand no evento, mostrando as novidades tecnológicas que são utilizadas em suas obras.

Responsável pela execução das obras, a exemplo do projeto que prevê o calçamento de mil ruas até o fim de 2024, a Seinfra investiu em tecnologia para qualificar o trabalho e, de acordo com o secretário executivo da pasta, Luciano Pereira, isso poderá ser acompanhado pela população durante a SNCT.

“A Seinfra tinha praticamente zero de informatização e nesses três anos fortalecemos muito a parte tecnológica da pasta. Este momento da Semana Nacional de Tecnologia é importante para expor tudo o que vem sendo feito, a exemplo do cadastramento georreferenciado de toda a pavimentação que estamos fazendo, em tempo real para trabalho interno. Mas o prefeito já pediu para que a gente tornasse isso online, para que a população possa acompanhar o andamento das obras de seu bairro. Estamos passando por um processo de adequação e em breve estará disponível para todos”, destacou.

A pasta também avançou com a utilização de drones na área topográfica e em breve utilizará a tecnologia de Laser Scan 3D, que possibilita o acompanhamento da obra em tempo real. “Já fizemos todos os testes e estamos com uma licitação em andamento para a aquisição de equipamentos para escaneamento em 3D. Com isso, nós estaremos dando um passo muito interessante para mostrar à população o trabalho da Prefeitura. Nós já fizemos um projeto-piloto em uma escola e em outra obra na Estação Cabo Branco, e será uma ferramenta importante para ver o andamento da obra, podendo passear por dentro dela”, explicou Luciano.



20ª SNCT – A Prefeitura de João Pessoa é a organizadora do evento e, além da Seinfra, conta com stands das Secretarias de Educação e Cultura (Sedec), Planejamento (Seplan), Ciência e Tecnologia (Secitec), Desenvolvimento Social (Sedes), Meio Ambiente (Semam), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e da Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI).

O evento foi iniciado na última quinta-feira (23) e vai até o sábado (25). A entrada é gratuita para todos os públicos.