as trajetórias dos campeões nordestinos da Série B

Na história do Nordeste na Série B do Campeonato Brasileiro, quatro clubes se tornaram verdadeiros heróis dentro e fora das quatro linhas. Sampaio Corrêa, do Maranhão, Sport, de Pernambuco, Fortaleza, do Ceará, e Vitória, da Bahia, deixaram suas marcas na competição e trilharam trajetórias gloriosas e de superação, ao terem sido os únicos clubes nordestinos campeões da 2ª divisão até aqui. O mais recente deles foi a agremiação baiana, que conquistou a edição de 2023.

E é sobre essas ricas conquistas que o Jornal da Paraíba preparou uma jornada pelo passado e também pelo presente, relembrando as trajetórias de cada um desses clubes nordestinos na Série B. O ponto de partida será em 1972, quando o Sampaio Corrêa deu o pontapé inicial do Nordeste na Segundona, até 2023, com a conquista do Vitória.

Sampaio Corrêa é o dono da Série B de 1972

O principal título da história do Sampaio Corrêa foi escrito em 1972, com a conquista da Série B. Aquela campanha, há mais de 50 anos, ficou marcada por força e talento dentro de campo. Com a liderança de Pelezinho, que terminou como artilheiro da competição com oito gols marcados, a Bolívia Querida venceu o campeonato diante do Campinense, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA).

Na ocasião, o empate em 1 a 1 levou a decisão para as penalidades máximas. E foi na estrela de Neguinho, que bateu a cobrança decisiva, que carimbou o título para a agremiação maranhense. Ao todo, foram 16 jogos na Série B, com sete vitórias, seis empates e três derrotas. A equipe, que era comandada pelo técnico Marçal Tolentino Serra, tinha como principal formação: Jurandir; Célio Rodrigues, Neguinho, Nivaldo e Valdecy Lima; Gojoba, Edmilson Leite e Limas; Djalma, Pelezinho e Jaldemir.

Sport carimba o título da Série B de 1990

O Sport, que havia sido rebaixado na edição anterior da Série A, não apenas cumpriu com a principal meta, que era voltar à elite do futebol brasileiro, como recheou a Série B de 1990 com glórias pernambucanas ao vencer a competição.

Em uma campanha consistente, que teve o treinador Emerson Leão como líder, o Sport passou por todas as fases eliminatórias até chegar à grande decisão, onde encarou um outro Rubro-Negro: o Athletico-PR. Com dois empates — 1 a 1 em Curitiba e 0 a 0 em Recife —, a vantagem da melhor campanha sacramentou o título para o Leão.

Aquele time de Emerson Leão era formado por: Paulo Victor; Lopes, Aílton, Márcio Alcântara e Glauco; Agnaldo, Alencar e Marcus Vinícius; Mirandinha, Luís Carlos e Neco.

Fortaleza encerra jejum nordestino na Série B e vence a edição de 2018

Título indiscutível. Esse foi o retrato do Fortaleza no ano de 2018 na Série B. Protagonista, o Leão do Pici carimbou o seu título de maneira soberana, ao configurar no G-4 em todas as 38 rodadas. Com um aproveitamento total de 62,7%, o time, à época comandado por Rogério Ceni, fez história na disputa daquela 2ª divisão.

Consistente em toda a competição, o Fortaleza teve o segundo melhor ataque de toda a Série B e a terceira melhor defesa. Tais números foram reflexos de desempenhos sólidos que o time treinado por Ceni obteve na Segundona do futebol brasileiro.

O time de 2018 contava com Marcelo Boeck; Tinga, Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Marlon e Dodô; Marcinho, Romarinho e Gustavo.

Vitória vence a Série B de 2023 e carimba o primeiro título nacional de sua história

O ano de 2023 do Vitória foi fechado com chave de ouro com o título da Série B do Brasileirão. Em uma campanha sólida dentro das quatro linhas, a desconfiança que existia no início do ano foi totalmente anulada com a conquista da 2ª divisão. O Rubro-Negro baiano foi imponente em toda a disputa da Segundona, ao liderar a tabela por 71% das rodadas.

Agora com o título da Série B na bagagem, o Vitória está pronto para voltar ao protagonismo do futebol brasileiro. Em 2022, o Leão do Barradão estava disputando a Série C. Pouco mais de um ano depois, sacramenta seu retorno à elite.

O time de 2023 ficou marcado com Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheuzinho; Matheus Trindade, Dudu e Giovanni Augusto; Iury Castilho, Osvaldo e Léo Gamalho. O técnico foi Léo Condé.